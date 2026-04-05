Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        Samsun'da Alparslan Türkeş dualarla anıldı

        Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Samsun İl Başkanlığı, Ülkücü Hareket'in kurucu lideri Alparslan Türkeş'in vefatının 29. yıl dönümü dolayısıyla bir anma programı gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2026 - 13:33 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun Büyük Cami'de düzenlenen programda, akşam namazı öncesinde Başbuğ Alparslan Türkeş ve tüm şehitler için Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dualar edildi.

        Anma etkinliğine, MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur, Ülkü Ocakları Samsun İl Başkanı Gökhan Yaşar, Kamu-Sen Samsun İl Temsilcisi Ahmet Keskin, TÜRKAV Samsun Şube Başkanı Murat Şahin, sendika temsilcileri, teşkilat mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programın ardından cami çıkışında vatandaşlara lokma dağıtıldı.

        Program sonrası açıklamalarda bulunan MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur, Alparslan Türkeş'in Türk siyasi tarihindeki önemine vurgu yaparak şunları kaydetti:

        "Bugün burada Başbuğumuzu vefatının 29'uncu yıl dönümünde rahmetle ve özlemle anıyoruz. O, bizlere sadece bir isim değil, uğruna ömür adanacak bir dava ve sarsılmaz bir ahlak bırakmıştır. İşkencelere ve idamlara rağmen davasından geri adım atmayan bir iradenin evlatları olarak, bizler de baş veririz ama baş eğmeyiz. Birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır."

        Etkinlik, akşam namazının kılınması ve vatandaşlarla yapılan istişarelerin ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

