Samsun'da Alparslan Türkeş dualarla anıldı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Samsun İl Başkanlığı, Ülkücü Hareket'in kurucu lideri Alparslan Türkeş’in vefatının 29. yıl dönümü dolayısıyla bir anma programı gerçekleştirdi.



Samsun Büyük Cami'de düzenlenen programda, akşam namazı öncesinde Başbuğ Alparslan Türkeş ve tüm şehitler için Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dualar edildi.



Anma etkinliğine, MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur, Ülkü Ocakları Samsun İl Başkanı Gökhan Yaşar, Kamu-Sen Samsun İl Temsilcisi Ahmet Keskin, TÜRKAV Samsun Şube Başkanı Murat Şahin, sendika temsilcileri, teşkilat mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programın ardından cami çıkışında vatandaşlara lokma dağıtıldı.



Program sonrası açıklamalarda bulunan MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur, Alparslan Türkeş'in Türk siyasi tarihindeki önemine vurgu yaparak şunları kaydetti:



"Bugün burada Başbuğumuzu vefatının 29'uncu yıl dönümünde rahmetle ve özlemle anıyoruz. O, bizlere sadece bir isim değil, uğruna ömür adanacak bir dava ve sarsılmaz bir ahlak bırakmıştır. İşkencelere ve idamlara rağmen davasından geri adım atmayan bir iradenin evlatları olarak, bizler de baş veririz ama baş eğmeyiz. Birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır."



Etkinlik, akşam namazının kılınması ve vatandaşlarla yapılan istişarelerin ardından sona erdi.

