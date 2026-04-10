Samsun'da evinde iklimlendirme sistemiyle kenevir yetiştiren şüpheli yakalandı

Samsun'un Atakum ilçesinde, evine kurduğu iklimlendirme sistemiyle kenevir yetiştiren zanlı gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, U.C.G'nin ikametinde uyuşturucu yetiştirdiği bilgisi üzerine çalışma yürüttü. Ekipler, evde yaptıkları aramada, 570 gram kubar esrar, 17 kök kenevir bitkisi, 12 zirai ilaç, 5 vantilatör, 24 kenevir tohumu, 2 kenevir yetiştirme sistemi ve malzemeleri ele geçirdi. Gözaltına alınan U.C.G. jandarmaya götürüldü.

