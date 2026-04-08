Samsun'da firari 2 hükümlü yakalandı

Samsun'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 2 hükümlü yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında kent merkezinde operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan 9 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan K.S. (33) ile aynı suçtan 10 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.D. (33) yakalandı. Hükümlüler, işlemleri için emniyete götürüldü.

