Samsun'da minik öğrencilere trafik eğitimi verildi

Samsun'un Bafra ilçesinde, Müftülüğe bağlı Minik Kalpler 4-6 Yaş Kur’an Kursu öğrencilerine, Bafra ilçe Emniyet Müdürlüğü tarafından uygulamalı trafik eğitimi verildi.



Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Büro Amirliği ekipleri, trafik kurallarını küçük yaşta aşılamak amacıyla Kur'an kursu öğrencileriyle bir araya geldi.



Eğitim kapsamında minik öğrencilere trafik ışıklarının anlamı, yaya geçidinin kullanımı, emniyet kemerinin önemi ve genel trafik kuralları hakkında bilgi verildi.



Eğitimde trafik bilincinin sadece araç sürücüleri için değil, yayalar için de hayati önem taşıdığı vurgulandı.







