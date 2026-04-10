        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2026 - 10:47 Güncelleme:
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Alınan bilgiye göre, Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı, JASAT ve Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından F.T. (23), E.K. (33), M.Y. (32) ve M.Y'nin (27) ikametlerinde arama yapıldı.

        Adreslerdeki aramada 220 gram sentetik uyuşturucu, 12 sentetik ecza hapı ve 2 uyuşturucu kullanma aparatı ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 19 bin 850 lira ele geçirildi.

        Operasyonda F.T, E.K, M.Y. ve M.Y. jandarma tarafından gözaltına alındı. Zanlılardan E.K, M.Y. ve M.Y, ifadelerinin alınmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

        F.T'nin jandarmadaki işlemleri ise sürüyor.




        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

