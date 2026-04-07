Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ile Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince, Sarıcalı Mahallesi'nde, T.B.S'nin (25) dedesine ait adrese operasyon düzenlendi.



Operasyonda 30 gram kubar esrar, 20 gram sentetik uyuşturucu, 32 sentetik ecza hapı, 6 uyuşturucu kullanma aparatı, 40 litre etil alkol, 5 cep telefonu ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 38 bin 550 lira ele geçirildi.



Operasyonda T.B.S. ile O.Ü. (22), M.Ç. (23), A.Ç. (36) ve S.G. (39) gözaltına alındı.

