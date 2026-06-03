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        Samsun'da yaylada ayıların saldırdığı 6 büyükbaş hayvan yaralandı

        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde ayıların saldırdığı 6 büyükbaş hayvan yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2026 - 09:56 Güncelleme:
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        Samsun'da yaylada ayıların saldırdığı 6 büyükbaş hayvan yaralandı

        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde ayıların saldırdığı 6 büyükbaş hayvan yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Küçükkale Mahallesi sınırlarındaki Merikli ve Taşlıyük yaylalarında ağıllara zarar veren ayılar, Tevfik Güney ve Mahmut Doğan'a ait 6 büyükbaş hayvana saldırdı.

        Saldırıda hayvanlar yaralandı. Durum, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri ile Vezirköprü İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildirildi.

        Taşlıyük Mahallesi Muhtarı Hayri Gök, son dönemde yerleşim yerleri ile hayvan barınaklarına yaklaşan ayıların tehlike oluşturduğunu belirterek, yetkililerden konuya ilişkin tedbir alınmasını istediklerini söyledi.












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