        Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü Havza'da kutlandı

        Samsun'un Havza ilçesinde, Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2026 - 13:39 Güncelleme:
        Havza Emniyet Müdürü Kenan Bıyık tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Törende konuşan Bıyık, polisin 7 gün 24 saat esasıyla görevinin başında olduğunu belirterek, "Teşkilatımız, halkımızın bize ihtiyaç duyduğu her yerde görevinin başında. Tüm mesai arkadaşlarıma özverili çalışmalarından ötürü teşekkür ediyor, görevlerinde başarılar diliyorum." dedi.

        Konuşmanın ardından Havza Emniyet Müdürlüğü araçları kortej geçişi yaptı.

        Daha sonra Havza 25 Mayıs Anadolu Lisesi Müzik Kulübü tarafından Belediye Kültür Merkezi'nde konser verildi.

        Ardından Havza İlçe Mezarlığında Kur'an-ı Kerim okundu, İlçe Müftüsü Cemil Alıcı tarafından şehitler için dua edildi ve şehit kabirleri ziyaret edildi.

        Programa Kaymakam Mustafa Ayvat, Belediye Başkanı Murat İkiz ile Emniyet Müdürlüğü personeli katıldı.


        Ayvat, emniyet mensuplarının Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 181. yıl dönümü ve Polis Haftası'nı kutlayarak, "Bizler için cansiperane görev yapan polislerimizin her zaman yanlarındayız. Allah’ım tüm emniyet güçlerimizi kötülüklerden korusun." diye konuşru.

        Etkinliklere Havza Garnizon Komutan Vekili Personel Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Sazlıdere, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Özkan Parlak, AK Parti İlçe Başkanı Aziz Pekşen, MHP İlçe Başkanı İbrahim Yüksel, CHP İlçe Başkanı Şener Geçit ile emniyet mensupları katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

