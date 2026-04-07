        UNESCO listesindeki Kızılırmak Deltası'nda doğa canlanıyor

        Samsun'da UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde yer alan Galeriç Subasar Ormanları'nda baharın gelişiyle bitki örtüsü canlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2026 - 14:13 Güncelleme:
        Samsun Büyükşehir Belediyesi Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti Sorumlusu Kadir Yılmaz, AA muhabirine, Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ndeki Galeriç Subasar Ormanları'nın 1850 hektarlık alanı kapsadığını söyledi.

        Alanda dişbudak ağaç türünün hakim olduğunu belirten Yılmaz, yılın 8 ayı ağaçların suyun içinde bulundukları için bölgeye, "yüzen ağaçların bulunduğu bölge" dediklerini anlattı.

        Nisan ayının gelmesiyle yazın habercisi olan bitki türlerinin yeşermeye başladığını dile getiren Yılmaz, "Özellikle bu bölgede su papatyaları, nilüferler, düğün çiçekleriyle alanı kaplı olarak görebilmekteyiz. Nebiyan'dan eriyen yağmur ve kar suyu Karadeniz ile buluşmadan önce buradan süzülerek burada birikme yapıyor." ifadelerini kullandı.

        Yılmaz, Galeriç Subasar Ormanları'nda yaklaşık 90 ötücü kuş türü tespit edildiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

        "Burada 40'a yakın kuş türümüz, ötücü kuş türümüz kuluçkaya yatmakta. Bölge sadece kanatlılara değil, kaplumbağalara ve birçok canlı türüne de ev sahipliği yapmakta. Ziyaretçilerimiz Samsun Büyükşehir Belediyemizin üstü açık gezi otobüs turlarıyla, akülü araçlarla, bisikletlerle bu görsel şöleni gözlemleyebilmekte. Bölgede dinlenme alanları, kafeteryalar, bekleme salonları bulunuyor."



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

