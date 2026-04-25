Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri Şanlıurfa'da engelli basketbolunda derbi heyecanı yaşanacak

        MÜSLÜM ETGÜ - Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Lig'in 21. haftasında Astor Enerji Şanlıurfa Bedensel Engelliler Spor Kulübü ile Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Engelliler Spor Kulübü arasında yarın derbi heyecanı yaşanacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2026 - 12:55 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şehrin iki temsilcisini karşı karşıya getirecek maç öncesinde ligde 31 puanla 7. sırada bulunan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Engelliler Spor Kulübü play-off mücadelesi verirken, 26 puanla 12. sırada yer alan Astor Enerji Şanlıurfa Bedensel Engelliler Spor Kulübü ise ligde kalmaya çalışıyor.

        Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Engelliler Spor Kulübü Antrenörü Metin Dinçol, AA muhabirine, derbi öncesi heyecanın üst seviyede olduğunu söyledi.

        Süper Lig'in çok zor geçtiğini aktaran Dinçol, şöyle konuştu:

        "Bu maç hem altı hem üstü ilgilendiren çok önemli maçlardan biri. İnşallah iyi oynayıp galip gelmek istiyoruz. Rakibimiz son haftalarda aslında çok güzel maçlar çıkardı, 3-5 sayıyla maçları verdiler. Biz play-off'u hemen hemen garantiledik ama play-off'a girmek yeterli değil ne kadar üst sıralarda olabilirsek o kadar avantajlı olacak. Bu maçı ve kalan maçları da almamız gerekiyor. Bu hafta salonun dolu olacağını düşünüyorum. Sonuçta bu spor, herkes sahaya çıkacak emeğini ortaya koyacak. İyi oynayan kazansın."

        Takım kaptanı Mehmet Çetingöz, bu sezon oynadıkları oyunla lige renk kattıklarını ifade etti.

        Hedeflerinin play-off'ta başarılı olarak Avrupa'da kenti temsil etmek olduğunu belirten Mehmet Çetingöz, "Bu hafta kentin iki takımının derbi maçı var. Onlar alt sıralarda kurtulmak istiyor, biz de üst sıralarda olmak istiyoruz. Maçı kazanmak için parkeye çıkacağız. Maçın fair play içerisinde olacağını düşünüyorum. Maçta tüm seyircilerimiz iki takımı da tutsunlar. İki takımdan biri galip gelecektir. Önemli olan şehre, camiamıza güzel bir mesaj vermek." şeklinde konuştu.




        - "Galibiyete çok ihtiyacımız var"

        Astor Enerji Şanlıurfa Bedensel Engelliler Spor Kulübü Başkanı ve Antrenörü Veysi Fırat ise Şanlıurfa'nın iki Süper Lig takımının çok önemli bir maçta karşı karşıya geleceklerini söyledi.

        Takım olarak Süper Lig'de ilk kez mücadele ettiklerini ve öncelikli amaçlarının ligde kalmak olduğunu ifade eden Fırat, şöyle konuştu:

        "Bu hafta çok önemli. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi takımının ligdeki konumu çok güzel. Bizim de moral motivasyonumuz çok yerinde. Pazar günü çok güzel bir maç sergilenecek, çünkü Şanlıurfa'nın iki Süper Lig takımı karşı karşıya gelecek. Fair play çerçevesinde, dostluk çerçevesinde, gerçekleşecek bu maçta inşallah sevinen taraf biz oluruz. Çünkü galibiyete çok ihtiyacımız var. İnşallah bu haftayı galibiyetle kapatıp önümüze bakacağız. Şu anda ilk hedefimiz takım olarak ligde kalmak, sonra da galibiyetlerimizi devam ettirip play-off'u zorlamak. Rakibimiz zaten play-off'u garantilemiş gibi gözükse de inşallah üst sıraları zorlayarak play-off'a kalmayı başarır."

        Astor Enerji Şanlıurfa Bedensel Engelliler Spor Kulübü oyuncusu Mahmut Açıkgöz de yeni bir ekip oldukları için zorlandıklarını dile getirdi.

        Son haftalarda takım olarak daha iyi oynadıklarını ifade eden Açıkgöz, "Bu hafta çok önemli bir maçımız var. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ni konuk edeceğiz. Bu galibiyete çok ihtiyacımız var. Elimizden geleni yapacağız ve maçı alacağımızı düşünüyorum. Süper Lig'de kalmak için takım olarak elimizden gelen mücadeleyi göstereceğiz. Derbi öncesi heyecanlıyım çünkü iki Urfa takımının Süper Lig'de olması gurur verici bir şey. Tüm taraftarlarımızı maçta iki takıma da destek olmalarını istiyorum." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        81 ile okul güvenliği genelgesi
        81 ile okul güvenliği genelgesi
        Pendik'te binlerce silah parçası bulundu
        Pendik'te binlerce silah parçası bulundu
        2 hastane çalışanı gözaltında
        2 hastane çalışanı gözaltında
        75 ilde 638 faili meçhul incelemeye alındı
        75 ilde 638 faili meçhul incelemeye alındı
        İran'da işler karmaşık: Masada uzlaşı kuliste savaş
        İran'da işler karmaşık: Masada uzlaşı kuliste savaş
        100 bin sosyal konut kuraları bugün çekiliyor
        100 bin sosyal konut kuraları bugün çekiliyor
        Özbek'ten TFF'ye Yasin Kol tepkisi!
        Özbek'ten TFF'ye Yasin Kol tepkisi!
        ABD ve İran heyeti İslamabad'da
        ABD ve İran heyeti İslamabad'da
        Aslantepe'de F.Bahçe üstün!
        Aslantepe'de F.Bahçe üstün!
        İlçe başkanı bıyıklarıyla gündem oldu!
        İlçe başkanı bıyıklarıyla gündem oldu!
        Derbide gözler kalecilerde!
        Derbide gözler kalecilerde!
        "Açlıktan ağladım"
        "Açlıktan ağladım"
        "Sıkıntılar aşk özelinde işlendi"
        "Sıkıntılar aşk özelinde işlendi"
        Laptopların üzerindeki etiketler ne işe yarıyor?
        Laptopların üzerindeki etiketler ne işe yarıyor?
        Japonya'da 400 yıllık gelenek!
        Japonya'da 400 yıllık gelenek!
        Mr. Beast'in sesi Sait Çataldaş: Şanslı bir azınlıktanım
        Mr. Beast'in sesi Sait Çataldaş: Şanslı bir azınlıktanım
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Bu kadınlara neredeyse herkes hayran!
        Bu kadınlara neredeyse herkes hayran!
        "Kendisini cesur buluyorum"
        "Kendisini cesur buluyorum"
        Ekran bağımlılığı alarmı! Kritik 2025 yılı uyarısı!
        Ekran bağımlılığı alarmı! Kritik 2025 yılı uyarısı!

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da 5 firari hükümlü yakalandı
        Şanlıurfa'da 5 firari hükümlü yakalandı
        Şanlıurfa'da aranan şahıs jandarma operasyonuyla yakalandı
        Şanlıurfa'da aranan şahıs jandarma operasyonuyla yakalandı
        Siverek'te "Huzur-63" uygulaması: 2 aranan şahıs yakalandı
        Siverek'te "Huzur-63" uygulaması: 2 aranan şahıs yakalandı
        Şanlıurfa'da trafik güvenliğini tehlikeye düşüren motosiklet sürücüsüne 138...
        Şanlıurfa'da trafik güvenliğini tehlikeye düşüren motosiklet sürücüsüne 138...
        Şanlıurfa'da üreticilere 1 milyon sebze fidesi dağıtıldı
        Şanlıurfa'da üreticilere 1 milyon sebze fidesi dağıtıldı
        Siverek'te 2 kilo 400 gram eroin ele geçirildi
        Siverek'te 2 kilo 400 gram eroin ele geçirildi