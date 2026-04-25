Şanlıurfa'da engelli basketbolunda derbi heyecanı yaşanacak

MÜSLÜM ETGÜ - Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Lig'in 21. haftasında Astor Enerji Şanlıurfa Bedensel Engelliler Spor Kulübü ile Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Engelliler Spor Kulübü arasında yarın derbi heyecanı yaşanacak.



Şehrin iki temsilcisini karşı karşıya getirecek maç öncesinde ligde 31 puanla 7. sırada bulunan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Engelliler Spor Kulübü play-off mücadelesi verirken, 26 puanla 12. sırada yer alan Astor Enerji Şanlıurfa Bedensel Engelliler Spor Kulübü ise ligde kalmaya çalışıyor.



Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Engelliler Spor Kulübü Antrenörü Metin Dinçol, AA muhabirine, derbi öncesi heyecanın üst seviyede olduğunu söyledi.



Süper Lig'in çok zor geçtiğini aktaran Dinçol, şöyle konuştu:



"Bu maç hem altı hem üstü ilgilendiren çok önemli maçlardan biri. İnşallah iyi oynayıp galip gelmek istiyoruz. Rakibimiz son haftalarda aslında çok güzel maçlar çıkardı, 3-5 sayıyla maçları verdiler. Biz play-off'u hemen hemen garantiledik ama play-off'a girmek yeterli değil ne kadar üst sıralarda olabilirsek o kadar avantajlı olacak. Bu maçı ve kalan maçları da almamız gerekiyor. Bu hafta salonun dolu olacağını düşünüyorum. Sonuçta bu spor, herkes sahaya çıkacak emeğini ortaya koyacak. İyi oynayan kazansın."



Takım kaptanı Mehmet Çetingöz, bu sezon oynadıkları oyunla lige renk kattıklarını ifade etti.



Hedeflerinin play-off'ta başarılı olarak Avrupa'da kenti temsil etmek olduğunu belirten Mehmet Çetingöz, "Bu hafta kentin iki takımının derbi maçı var. Onlar alt sıralarda kurtulmak istiyor, biz de üst sıralarda olmak istiyoruz. Maçı kazanmak için parkeye çıkacağız. Maçın fair play içerisinde olacağını düşünüyorum. Maçta tüm seyircilerimiz iki takımı da tutsunlar. İki takımdan biri galip gelecektir. Önemli olan şehre, camiamıza güzel bir mesaj vermek." şeklinde konuştu.









- "Galibiyete çok ihtiyacımız var"



Astor Enerji Şanlıurfa Bedensel Engelliler Spor Kulübü Başkanı ve Antrenörü Veysi Fırat ise Şanlıurfa'nın iki Süper Lig takımının çok önemli bir maçta karşı karşıya geleceklerini söyledi.



Takım olarak Süper Lig'de ilk kez mücadele ettiklerini ve öncelikli amaçlarının ligde kalmak olduğunu ifade eden Fırat, şöyle konuştu:



"Bu hafta çok önemli. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi takımının ligdeki konumu çok güzel. Bizim de moral motivasyonumuz çok yerinde. Pazar günü çok güzel bir maç sergilenecek, çünkü Şanlıurfa'nın iki Süper Lig takımı karşı karşıya gelecek. Fair play çerçevesinde, dostluk çerçevesinde, gerçekleşecek bu maçta inşallah sevinen taraf biz oluruz. Çünkü galibiyete çok ihtiyacımız var. İnşallah bu haftayı galibiyetle kapatıp önümüze bakacağız. Şu anda ilk hedefimiz takım olarak ligde kalmak, sonra da galibiyetlerimizi devam ettirip play-off'u zorlamak. Rakibimiz zaten play-off'u garantilemiş gibi gözükse de inşallah üst sıraları zorlayarak play-off'a kalmayı başarır."



Astor Enerji Şanlıurfa Bedensel Engelliler Spor Kulübü oyuncusu Mahmut Açıkgöz de yeni bir ekip oldukları için zorlandıklarını dile getirdi.



Son haftalarda takım olarak daha iyi oynadıklarını ifade eden Açıkgöz, "Bu hafta çok önemli bir maçımız var. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ni konuk edeceğiz. Bu galibiyete çok ihtiyacımız var. Elimizden geleni yapacağız ve maçı alacağımızı düşünüyorum. Süper Lig'de kalmak için takım olarak elimizden gelen mücadeleyi göstereceğiz. Derbi öncesi heyecanlıyım çünkü iki Urfa takımının Süper Lig'de olması gurur verici bir şey. Tüm taraftarlarımızı maçta iki takıma da destek olmalarını istiyorum." diye konuştu.

