Sinop'ta çipli yeni kimlik kartına geçiş oranı yüzde 99'a ulaştı

Sinop İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Erhan Köse, kentte çipli yeni kimlik kartına geçiş oranının yüzde 99'a ulaştığını söyledi.



Köse, AA muhabirine, il genelinde 216 bin 212 kişinin yeni tip kimlik kartlarını teslim aldığını vurguladı.



Hala 1988 kişinin eski kimlik kartlarını kullanmaya devam ettiğini belirten Köse, "İlimizde kimlik kartını yenileyenlerin oranı yüzde 99 seviyesindedir. Yenilemeyen vatandaşlarımızın hayatlarında herhangi bir zorlukla karşılaşmamaları için müdürlüğümüze müracaat ederek kimliklerini yenilemelerini rica ediyoruz." dedi.



Sürücü belgelerinin yenilenme süreciyle ilgili de rakamları paylaşan Köse, şunları kaydetti:



"İlimiz genelinde 85 bin 777 sürücü yeni tip ehliyete geçiş yaptı. Eski tip sürücü belgesi kullanan 3 bin 281 kişiye ait belgeler ise artık geçersiz durumda. Ancak belgelerin geçerli hale gelmesi için harç ve kart bedellerinin ödenerek yenilenmesi yasal bir gerekliliktir. Bu kapsamda müdürlük olarak engelli, yaşlı ve hasta vatandaşlara özel hizmet veriyoruz. Nüfus müdürlüğüne gelemeyecek durumda olan vatandaşlarımız için adreste nüfus hizmeti veriyoruz. Yakınlarının başvurusu, muhtarlıkların bilgi vermesi veya doğrudan bize ulaşılması halinde personelimiz adrese giderek işlemleri tamamlıyor."

