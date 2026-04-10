Hafik'te Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü kutlandı
Sivas'ın Hafik ilçesinde, Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.
Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende, İlçe Emniyet Amiri Akif Yılmaz, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulundu.
Daha sonra Yılmaz ve beraberindeki emniyet personeli, Kaymakam Funda Hamza Çaldağı'nı makamında ziyaret etti.
Çaldağı, Türk Polis Teşkilatı mensuplarının bu anlamlı gününü tebrik ederek, tüm personele görevlerinde başarılar diledi.
Etkinlikler kapsamında cuma namazı öncesinde Hacı İzzet Örnek Merkez Cami'nde Mevlit okutuldu.
