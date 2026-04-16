Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ın debisi son 10 yılın zirvesinde

        SERHAT ZAFER - Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak, son 10 yılın mart ayı verilerinde en yüksek debiye ulaştı.

        Giriş: 16.04.2026 - 11:06
        AA muhabirinin Devlet Su İşleri 19. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Sivas girişindeki Dikmencik mevkisinde geçen yıl martta saniyede 20,6 metreküp olan ortalama debi, bu yıl aynı ayda saniyede 81 metreküp olarak belirlendi.

        Irmağın Sivas çıkışındaki Söğütlühan mevkisinde geçen yıl saniyede 28 metreküp olarak tespit edilen ortalama debi, bu sene aynı dönemde saniyede 109 metreküp olarak ölçüldü.

        Böylelikle Kızılırmak'ta, son 10 yılın mart ayı verisinde en yüksek debiye ulaşıldı.

        Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Coğrafya Eğitimi Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Fatih Kartal, AA muhabirine, meteoroloji verilerine göre, son 10 yılın toplamından daha fazla bir yağış miktarının sadece bu yıl gerçekleştiğinin net olarak görüldüğünü söyledi.

        Bu durumun her anlamda sevindirici olduğunu dile getiren Kartal, "Barajlar ve akarsuların debisi anlamında çok büyük bir oranda artış var. Bu artışın sonuçları itibarıyla düşünecek olursak, tarımsal sulama maksatlı olarak yıllar bazında kurak giden dönemlerde azalmış olan suların son dönemlerde artması sevindirici bir olay olarak karşımıza çıkıyor." dedi.

        - "Debinin biraz daha artacağını öngörüyoruz"

        Kartal, barajlar ve akarsulardaki artan debinin özellikle sulu tarım açısından ülke ekonomisine fayda sağlayacağına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

        "Bu yıl her mevsim itibarıyla yağışlı geçti. Zaten yağış ortalamasının yüksek olması da bunda çok fazlasıyla etkiliydi. Bahar yağışlarının henüz başladığını, yüksek dağların zirvelerinde karların tamamıyla erimediğini görüyoruz. Karların erimesi ve bahar yağışlarındaki artış oranlarıyla şu anda artmış olan debinin biraz daha artacağını öngörüyoruz. Bunun da hem barajların doluluk oranlarının artmasında hem de tarımsal sulama maksatlı sulu tarım seviyesinin artmasında çok büyük imkanlar sağlayacağını söyleyebiliriz."

        Son 10 yılın mart aylarında yapılan ölçümlere göre, Kızılırmak'taki ortalama debi değerleri şöyle:

        YılSivas girişi (Dikmencik)Sivas çıkışı (Söğütlühan)
        201731,3 m³/s37,7 m³/s
        201859,8 m³/s74,2 m³/s
        201945,1 m³/s52,5 m³/
        202078,5 m³/s102 m³/s
        202120 m³/s24,9 m³/s
        202232,2 m³/s44,5 m³/s
        202338,9 m³/s53 m³/s
        202437,4 m³/s45,2 m³/s
        202520,6 m³/s28 m³/s
        202681 m³/s109 m³/s

        - Kızılırmak

        Sivas'ın İmranlı ilçesindeki Kızıldağ'ın güney yamaçlarından doğup Samsun'daki Bafra Burnu'ndan Karadeniz'e dökülen Kızılırmak, 1355 kilometre uzunluğa sahip.

        Özellikle ilkbahar mevsiminde yağışlar ve kar sularının etkisiyle taşma noktasına gelen, çok geniş bir yatağa ve düzensiz bir rejime sahip Kızılırmak üzerinde Sarıoğlan, Yamula, Kesikköprü, Hirfanlı, Kapulukaya, Altınkaya, Derbent ve Obruk barajları bulunuyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

