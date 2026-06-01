Tekirdağ'da otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde iki aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
E.K'nın kullandığı 59 YP 256 plakalı hafif ticari araç ile S.A. yönetimindeki 41 ANB 857 plakalı otomobil, Çayla Kavşağı’nda çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü S.A, araçta bulunan H.K. ile hafif ticari aracın sürücüsü E.K. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Saray Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
