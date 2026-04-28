Tekirdağ'da trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Önerler Mahallesi Ziya Gökalp Bulvarı'nda C.U. yönetimindeki otomobile, E.G. idaresindeki SUV tipi araç çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan SUV araç defalarca takla attı. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza anı, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

