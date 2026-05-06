        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri İran İslam Cumhuriyeti Trabzon Başkonsolosu Mohebati:

        İran İslam Cumhuriyeti Trabzon Başkonsolosu Naser Mohebati, "Ekonomimiz, binalarımız, zarar görebilir, yıkılabilir ama ülke dimdik dayanır, istikrarını elden vermez ve İran'da bunu gösterdi." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2026 - 13:53 Güncelleme:
        Mohebati, Trabzon Gazeteciler Cemiyeti’nde düzenlediği basın toplantısında, kentte 3 yıldır görev yaptığını ve Türkiye'de bulunmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

        Türkiye ve İran arasında güçlü kültürel bağlar bulunduğuna belirten Mohebati, hiçbir zaman kendisini yabancı hissetmediğini ifade etti.

        ABD/İsrail-İran Savaşı'na değinen Mohebati, sadece askerlerin değil, sivillerin de şehit olduğunu ifade ederek, "Sivil insanların şehit olması, savaş meydanında olmayan insanların kaybolmaları, paramparça olmaları çok zordu. Buna üzüldük." dedi.

        Minab kentindeki Şecere-i Tayyibe İlkokulu'na yapılan bombalı saldırıda 168 öğrencinin hayatını kaybettiğini hatırlatan Mohebati, "Şimdiki füzeler, uçaklar, eski füzeler gibi değil, bunların kameraları var. Yani gelmeden önce o hedeflerini görürler. O hedefleri duvarlarında görürlerdi. Bu binanın duvarları pembe ve mavi renginde boyanıp, kız çocukları kendi resimlerini çizmişti okulun duvarlarına. Yani belli olan bir binayı iki üç kez bombaladılar. Füze ile bombaladılar, hedef ettiler." ifadelerini kullandı.

        Mohebati, İran'ın savaşa dayanmasına şaşıranların olduğunu ifade ederek, "Bir ülke ki lideri ve rehberi şehit olsun ve o ülke dağılmasın, yıkılmasın. Bizim ülkemiz bölgedeki ülkelerden birisi Türkiye gibi. Bir iki günlük kültüre sahip değil. Tarih boyunca bizim kültürümüz, medeniyetimiz var. Bu kolaylıkla yıkılmaz. Mümkün değil esaret olması. Ekonomimiz, binalarımız, zarar görebilir, yıkılabilir ama ülke dimdik dayanır, istikrarını elden vermez ve İran'da bunu gösterdi. Hepsinden önemlisi İran'ın halkıydı." değerlendirmesinde bulundu.

        İran'ın hiçbir zaman savaş istemediğini belirten Mohebati, sözlerini şöyle sürdürdü:


        "Biz hiçbir ülkeye önceden saldırı yapmadık ama eğer saldırı yapan olmuşsa savunma yapmışızdır. Müzakere olurken yeni bir savaşı başlattılar. Bu gösteriyor ki bunların hedefleri hiçbir zaman müzakere değildi. Müzakereden zaman kazandılar. Silahlanıp kendilerini takviye edip, büyük savaşı yeniden başlattılar. İran, Türkiye toprağına hiçbir zaman füze göndermez. Çünkü Türkiye ile İran'ın kardeşliği çok istikrarlıdır. Tarih boyunca 400 yıla kadar bizim istikrar kardeşliğimiz var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çok iyi mesajlar gönderdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan çok iyi mesajlar gönderdi. Biz de Türkiye'yi kendimize kardeş biliriz."







        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

