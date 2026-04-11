        Trabzon'da "5. Uluslararası Tiyatro Festivali" başladı

        Trabzon'da "5. Uluslararası Tiyatro Festivali" törenle başladı.

        Giriş: 11.04.2026 - 18:27 Güncelleme:
        Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Yüksel Gülay, Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'ndeki açılış programında yaptığı konuşmada, festivalin Trabzon'a hayırlı olmasını temenni etti.

        Festivalin gelecek yıllarda da farklı gösterilerle devam etmesi için çalışacaklarını belirten Gülay, sanatseverlere iyi seyirler diledi.

        Trabzon Tiyatrolar Birliği Dönem Başkanı Hüseyin Keleş ise tiyatro çatısı altında buluşmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

        Festivalin aynı zamanda dayanışmanın, direncin ve birlikte üretmenin güçlü simgesi olduğunu vurgulayan Keleş, "Trabzon gibi köklü bir şehir ile özel tiyatroların bir araya gelerek uluslararası bir festival gerçekleştirmesi büyük emek, fedakarlık ve inanç gerektirir. Birlik olarak en büyük hedefimiz, farklı sesleri bir araya getiren, çeşitliliği zenginlik olarak gören ve sanatı herkes için erişilebilir kılan bir yapı oluşturmaktır. Festival de bu anlayışın en somut örneklerinden biridir." dedi.

        Festivalin ilk gün etkinlikleri kapsamında, İtalya'nın Silense Tiyatrosunca "Beyaz İşler" adlı oyun sahnelendi, "Eskimolar" adlı grup da konser verdi.

        Büyükşehir Belediyesi ve Trabzon Tiyatrolar Birliğince organize edilen festivalde, Türkiye ve İtalya'nın yanı sıra Kazakistan, Gürcistan, Moldova ve Azerbaycan'dan tiyatro toplulukları oyun sahneleyecek, ayrıca söyleşi, atölye çalışmaları ve konserler düzenlenecek.

        Sanatseverler, 25 Nisan'a kadar devam edecek etkinlikleri ücretsiz izleyebilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump: Hürmüz'ü temizlemeye başlıyoruz
        Trump: Hürmüz'ü temizlemeye başlıyoruz
        İran ve ABD müzakeresinde masada neler var?
        İran ve ABD müzakeresinde masada neler var?
        ABD ve İran heyetleri Pakistan'da buluştu
        ABD ve İran heyetleri Pakistan'da buluştu
        Gelir adaletsizliğinin uçuruma dönüştüğü bu çağda insanlık ne durumda?
        Gelir adaletsizliğinin uçuruma dönüştüğü bu çağda insanlık ne durumda?
        ABD'den hem müzakere hem asker sevkiyatı
        ABD'den hem müzakere hem asker sevkiyatı
        Hüsamettin Cindoruk hayatını kaybetti
        Hüsamettin Cindoruk hayatını kaybetti
        İbrahim Tatlıses ameliyat oldu
        İbrahim Tatlıses ameliyat oldu
        "Askeri İHA pazarının üçte ikisi Türk firmalarının elinde"
        "Askeri İHA pazarının üçte ikisi Türk firmalarının elinde"
        Serdal Adalı'dan sert sözler!
        Serdal Adalı'dan sert sözler!
        5. Murad'ın torunu kaybolan çantasını eksiksiz buldu!
        5. Murad'ın torunu kaybolan çantasını eksiksiz buldu!
        Fenerbahçe, Kayserispor virajında!
        Fenerbahçe, Kayserispor virajında!
        Kredi kullanımında yeni sınırlama
        Kredi kullanımında yeni sınırlama
        Sosyal medya futbolcu olmak isteyen Samson'u konuşuyor
        Sosyal medya futbolcu olmak isteyen Samson'u konuşuyor
        "İstenmeyen bir çocuktum"
        "İstenmeyen bir çocuktum"
        28 gün sonra evine dönüyor!
        28 gün sonra evine dönüyor!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Çocuklarını korumak için canını verdi!
        Çocuklarını korumak için canını verdi!
        İçindekiler listesi ne anlama geliyor?
        İçindekiler listesi ne anlama geliyor?
        Deport edildi
        Deport edildi
        Dublajın altın çağı bitti mi?
        Dublajın altın çağı bitti mi?

        Benzer Haberler

        Trabzon'da Türkiye Offroad Şampiyonası'nın 1. ayağında mukavemet etabı yapı...
        Trabzon'da Türkiye Offroad Şampiyonası'nın 1. ayağında mukavemet etabı yapı...
        Trabzon merkezli uyuşturucu operasyonunda yakalanan 76 şüpheli tutuklandı
        Trabzon merkezli uyuşturucu operasyonunda yakalanan 76 şüpheli tutuklandı
        Trabzon'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı
        Trabzon'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı
        Trabzon merkezli 5 ilde dev narkotik operasyonu: 76 tutuklama
        Trabzon merkezli 5 ilde dev narkotik operasyonu: 76 tutuklama
        Yoğun bakımdan ödüllü roman çıktı
        Yoğun bakımdan ödüllü roman çıktı
        Bu mısır ekmeği teneke kovada pişiyor Trabzon'un geleneksel lezzeti: Teneke...
        Bu mısır ekmeği teneke kovada pişiyor Trabzon'un geleneksel lezzeti: Teneke...