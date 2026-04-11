Trabzon'da "5. Uluslararası Tiyatro Festivali" başladı

Trabzon'da "5. Uluslararası Tiyatro Festivali" törenle başladı.



Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Yüksel Gülay, Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'ndeki açılış programında yaptığı konuşmada, festivalin Trabzon'a hayırlı olmasını temenni etti.



Festivalin gelecek yıllarda da farklı gösterilerle devam etmesi için çalışacaklarını belirten Gülay, sanatseverlere iyi seyirler diledi.



Trabzon Tiyatrolar Birliği Dönem Başkanı Hüseyin Keleş ise tiyatro çatısı altında buluşmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.



Festivalin aynı zamanda dayanışmanın, direncin ve birlikte üretmenin güçlü simgesi olduğunu vurgulayan Keleş, "Trabzon gibi köklü bir şehir ile özel tiyatroların bir araya gelerek uluslararası bir festival gerçekleştirmesi büyük emek, fedakarlık ve inanç gerektirir. Birlik olarak en büyük hedefimiz, farklı sesleri bir araya getiren, çeşitliliği zenginlik olarak gören ve sanatı herkes için erişilebilir kılan bir yapı oluşturmaktır. Festival de bu anlayışın en somut örneklerinden biridir." dedi.



Festivalin ilk gün etkinlikleri kapsamında, İtalya'nın Silense Tiyatrosunca "Beyaz İşler" adlı oyun sahnelendi, "Eskimolar" adlı grup da konser verdi.



Büyükşehir Belediyesi ve Trabzon Tiyatrolar Birliğince organize edilen festivalde, Türkiye ve İtalya'nın yanı sıra Kazakistan, Gürcistan, Moldova ve Azerbaycan'dan tiyatro toplulukları oyun sahneleyecek, ayrıca söyleşi, atölye çalışmaları ve konserler düzenlenecek.



Sanatseverler, 25 Nisan'a kadar devam edecek etkinlikleri ücretsiz izleyebilecek.

