Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Trabzon'da "Birlikte Yaşam Şenliği" düzenlendi

        Trabzon'da "Birlikte Yaşam Şenliği" düzenlendi

        Trabzon'un Ortahisar ilçesinde Engelliler Haftası dolayısıyla "Birlikte Yaşam Şenliği" yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2026 - 14:07 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon'da "Birlikte Yaşam Şenliği" düzenlendi

        Trabzon'un Ortahisar ilçesinde Engelliler Haftası dolayısıyla "Birlikte Yaşam Şenliği" yapıldı.

        Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Kent Konseyince, Avni Aker Millet Bahçesi'nde düzenlenen festivale katılan özel gereksinimli bireyler, şarkılar söyledi, dans gösterileri sundu.


        Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Faruk Kanca, yaptığı konuşmada, Allah'ın kendilerine emaneti özel gereksinimli bireylerin, yalnızca bir gün değil, her gün çok önemli olduklarını söyledi.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın özel gereksinimli bireyler için önemli çalışmalar yaptığını belirten Kanca, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Metin Genç, Ortahisar Belediye Başkanı iken bütün derneklerimizi bir çatı altında topladı. Şimdi Büyükşehir Belediyesinde de her türlü desteği vermeye devam ediyor." dedi.

        Kanca, 18 yaş üstü özel gereksinimli bireylerin topluma kazandırılması için belediyenin kurduğu akademilerde meslek öğretildiğini de ifade etti.


        Kent Konseyi Başkanı Hasan Karal ise Engelli Meclisinin çeşitli çalışmalara imza attığını dile getirerek, engelli bireylerin yararlanabileceği diş sağlığı hizmetine yönelik protokol imzaladıklarını kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        AK Parti'ye geçen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal memleketinde konuştu
        AK Parti'ye geçen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal memleketinde konuştu
        Trump'tan Venezuela paylaşımı: "51. eyalet"
        Trump'tan Venezuela paylaşımı: "51. eyalet"
        Altında bu seviye 'dipten alım' fırsatı sunabilir
        Altında bu seviye 'dipten alım' fırsatı sunabilir
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        Torreira'ya saldırıda yeni gelişme!
        Torreira'ya saldırıda yeni gelişme!
        Mavi Vatan Yasası için geri sayım: Bayramdan sonra Meclis’e sunulacak
        Mavi Vatan Yasası için geri sayım: Bayramdan sonra Meclis’e sunulacak
        Almanlar umutsuz: Koalisyon dağılır
        Almanlar umutsuz: Koalisyon dağılır
        14 yıl önce kaybolan 16 yaşındaki Osman'ın ailesi adliyeye sevk!
        14 yıl önce kaybolan 16 yaşındaki Osman'ın ailesi adliyeye sevk!
        Galatasaray'da Icardi zirvesi!
        Galatasaray'da Icardi zirvesi!
        8.700 km hızla Ay'a çarpacak
        8.700 km hızla Ay'a çarpacak
        Yediği simit 2 kez soluk borusuna kaçtı
        Yediği simit 2 kez soluk borusuna kaçtı
        Kırmızı halıda şıklık yarışı
        Kırmızı halıda şıklık yarışı
        Tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Yalım'ın ek ifadesi ortaya çıktı!
        Tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Yalım'ın ek ifadesi ortaya çıktı!
        Tarihin en akıl almaz faciası
        Tarihin en akıl almaz faciası
        Çatalı "şeytan işi" diyerek yasakladılar!
        Çatalı "şeytan işi" diyerek yasakladılar!
        Trabzonspor'un kupa 11'i
        Trabzonspor'un kupa 11'i
        Trafikteki dans şovu pahalıya patladı!
        Trafikteki dans şovu pahalıya patladı!
        Sevgilisini takipten çıktı
        Sevgilisini takipten çıktı
        'Filmed in Türkiye' dönemi
        'Filmed in Türkiye' dönemi
        "Ünlüler bizim ismimizle prim yapıyor"
        "Ünlüler bizim ismimizle prim yapıyor"

        Benzer Haberler

        Trabzon'dan sel felaketinin yaşandığı Havza'ya yardım eli
        Trabzon'dan sel felaketinin yaşandığı Havza'ya yardım eli
        Kahverengi kokarcalar için feromon tuzaklar yenileniyor
        Kahverengi kokarcalar için feromon tuzaklar yenileniyor
        'Lezzet Trabzon'a Uluslararası Ödül
        'Lezzet Trabzon'a Uluslararası Ödül
        Çay üreticileri yaş çay alım fiyatındaki artış sonrası kuru çaya da zam bek...
        Çay üreticileri yaş çay alım fiyatındaki artış sonrası kuru çaya da zam bek...
        Trabzon'daki tarihi Orta Mahalle ziyaretçilerini bekliyor
        Trabzon'daki tarihi Orta Mahalle ziyaretçilerini bekliyor
        Trabzon'da "26. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali" iki oyunla devam...
        Trabzon'da "26. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali" iki oyunla devam...