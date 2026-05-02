Trabzonspor-Göztepe maçından notlar

Trendyol Süper Lig'de Göztepe'yi konuk eden Trabzonspor, geçen hafta deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'a 2-1 yenildikleri karşılaşmanın ilk 11'ine göre 4 değişiklikle sahaya çıktı.



Teknik direktör Fatih Tekke; Lovik, Nwakaeme, Zubkov ve Oulai'yi yedek kulübesine çekerken Bouchouari, Ozan Tufan, Salih Malkoçoğlu ve Augusto'yu ilk 11'de sahaya sürdü.



Bordo-mavili takımda Savic, Batagov, Okay Yokuşlu, Taha Emre İnce ve Visca, sakatlıkları nedeniyle forma giyemedi.



Trabzonspor'un maç kadrosunda, eksik oyuncular nedeniyle 19 oyuncu yer aldı.









- Salih Malkoçoğlu ilk kez



Trabzonspor'da stoperde eksiklikler nedeniyle genç oyuncu Salih Malkoçoğlu, ilk 11'de forma giydi.



Savic ve Batagov'un yokluğunda geçen hafta Lovik'i deneyen Fatih Tekke, bu kez altyapıdan yetişen Salih Malkoçoğlu'na ilk kez 11'de görev verdi.









- Taraftar ilgisi az



Trabzonspor taraftarları karşılaşmaya fazla ilgi göstermedi.



Papara Park tribünlerinde yer yer boşluklar gözlenirken Göztepe taraftarları kendilerine ayrılan misafir takım tribünlerinin büyük bölümünü doldurarak Trabzon deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı.



İki takım taraftarları arasında maç öncesi ve sonrasında dostluk gösterileri yapıldı.

