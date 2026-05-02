        Trabzonspor-Göztepe maçından notlar

        Trendyol Süper Lig'de Göztepe'yi konuk eden Trabzonspor, geçen hafta deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'a 2-1 yenildikleri karşılaşmanın ilk 11'ine göre 4 değişiklikle sahaya çıktı.

        Giriş: 02.05.2026 - 20:08 Güncelleme:
        Teknik direktör Fatih Tekke; Lovik, Nwakaeme, Zubkov ve Oulai'yi yedek kulübesine çekerken Bouchouari, Ozan Tufan, Salih Malkoçoğlu ve Augusto'yu ilk 11'de sahaya sürdü.

        Bordo-mavili takımda Savic, Batagov, Okay Yokuşlu, Taha Emre İnce ve Visca, sakatlıkları nedeniyle forma giyemedi.

        Trabzonspor'un maç kadrosunda, eksik oyuncular nedeniyle 19 oyuncu yer aldı.




        - Salih Malkoçoğlu ilk kez

        Trabzonspor'da stoperde eksiklikler nedeniyle genç oyuncu Salih Malkoçoğlu, ilk 11'de forma giydi.

        Savic ve Batagov'un yokluğunda geçen hafta Lovik'i deneyen Fatih Tekke, bu kez altyapıdan yetişen Salih Malkoçoğlu'na ilk kez 11'de görev verdi.




        - Taraftar ilgisi az

        Trabzonspor taraftarları karşılaşmaya fazla ilgi göstermedi.

        Papara Park tribünlerinde yer yer boşluklar gözlenirken Göztepe taraftarları kendilerine ayrılan misafir takım tribünlerinin büyük bölümünü doldurarak Trabzon deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı.

        İki takım taraftarları arasında maç öncesi ve sonrasında dostluk gösterileri yapıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        Amedspor Süper Lig'de!
        Amedspor Süper Lig'de!
        "Yarının risklerini şimdiden azaltmaya çalışıyoruz"
        "Yarının risklerini şimdiden azaltmaya çalışıyoruz"
        Trump'tan abluka yorumu: Bir bakıma korsan gibiyiz
        Trump'tan abluka yorumu: Bir bakıma korsan gibiyiz
        VakıfBank Şampiyonlar Ligi'nde finalde!
        VakıfBank Şampiyonlar Ligi'nde finalde!
        "Yeni bir anayasa zorunluluktur"
        "Yeni bir anayasa zorunluluktur"
        Beyaz Saray: İran ile düşmanlık sona erdi
        Beyaz Saray: İran ile düşmanlık sona erdi
        Bakan Memişoğlu'ndan 'İlacım Nerede?' uygulaması açıklaması
        Bakan Memişoğlu'ndan 'İlacım Nerede?' uygulaması açıklaması
        ABD'den dev silah satışı
        ABD'den dev silah satışı
        Trump'tan Küba mesajı
        Trump'tan Küba mesajı
        "Trabzonspor’un yıllık 70 milyon euro açığı var""
        "Trabzonspor’un yıllık 70 milyon euro açığı var""
        Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
        Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
        İstanbul'da kaynana gelinini silahla öldürdü!
        İstanbul'da kaynana gelinini silahla öldürdü!
        Bülent Polat'ın köy hayatı
        Bülent Polat'ın köy hayatı
        Annesini rehin aldı! Jandarmaya bıçak çekti! Feci son!
        Annesini rehin aldı! Jandarmaya bıçak çekti! Feci son!
        Tülay Özer'e veda
        Tülay Özer'e veda
        Yüzeyi mayısta da çözülmedi! Türkiye'nin Antarktika'sı
        Yüzeyi mayısta da çözülmedi! Türkiye'nin Antarktika'sı
        Toprak Sergen, yıllar sonra Mavi Ay'da Bruce Wills'i seslendirdi
        Toprak Sergen, yıllar sonra Mavi Ay'da Bruce Wills'i seslendirdi
        Bu köye girmek isteyen arabasını kapıda bırakıyor
        Bu köye girmek isteyen arabasını kapıda bırakıyor
        Sarsıcı bir keşfe davet ediyor
        Sarsıcı bir keşfe davet ediyor

        Trabzon'da Kanuni Sultan Süleyman anıldı
        Trabzon'da Kanuni Sultan Süleyman anıldı
        Trabzon'da yapılacak Kültür Sanat ve Gösteri Merkezi'nin protokolü imzaland...
        Trabzon'da yapılacak Kültür Sanat ve Gösteri Merkezi'nin protokolü imzaland...
        Trabzon'da 2. Şehit Eren Bülbül İller Arası Karate Şampiyonası başladı
        Trabzon'da 2. Şehit Eren Bülbül İller Arası Karate Şampiyonası başladı
        Trabzon'da "26. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali" başladı
        Trabzon'da "26. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali" başladı
        Trabzonspor 60. Olağan Divan Genel Kurul Toplantısı yapıldı
        Trabzonspor 60. Olağan Divan Genel Kurul Toplantısı yapıldı
        Trabzonspor ve Göztepeli taraftarlar arasında dostluk rüzgarı
        Trabzonspor ve Göztepeli taraftarlar arasında dostluk rüzgarı