        Trabzonspor'dan Onuralp Çakıroğlu ile Abdülkerim Bardakcı arasında yaşananlara ilişkin açıklama:

        Trabzonspor Kulübünce, Trendyol Süper Lig'de dün oynanan ve 2-1 galip geldikleri Galatasaray karşılaşmasının ardından futbolcuları Onuralp Çakıroğlu ile Galatasaraylı futbolcu Abdülkerim Bardakcı arasında yaşananlar hakkında açıklama yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2026 - 15:38 Güncelleme:
        Trabzonspor'dan Onuralp Çakıroğlu ile Abdülkerim Bardakcı arasında yaşananlara ilişkin açıklama:

        Trabzonspor Kulübünce, Trendyol Süper Lig'de dün oynanan ve 2-1 galip geldikleri Galatasaray karşılaşmasının ardından futbolcuları Onuralp Çakıroğlu ile Galatasaraylı futbolcu Abdülkerim Bardakcı arasında yaşananlar hakkında açıklama yapıldı.

        Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, karşılaşma sonrasında galibiyet sevincine eşlik eden müzik sırasında Trabzonsporlu futbolcu Onuralp Çakıroğlu'nun takım arkadaşlarıyla birlikte bu coşkuya ortak olduğu vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

        "Bu esnada Galatasaray futbolcusu Abdülkerim Bardakcı, oyuncumuza yönelik olarak 'Kaç yaşındasın lan sen?' ifadeleriyle sözlü sataşmada bulunmuştur. Futbolcumuz, söz konusu provokasyona karşılık vermemiş, yalnızca rakip oyuncuya soyunma odasına gitmesi gerektiğini işaret etmiştir. Buna rağmen ilgili futbolcu, sözlü sataşmasını sürdürmüş ve ardından oyuncumuza yönelik fiziki müdahale girişiminde bulunmuştur. Herhangi bir provokatif davranışta bulunmadığı açıkça görülen ve yalnızca galibiyet sevincini yaşayan futbolcumuza yönelik bu yaklaşımı şiddetle kınıyoruz. Futbolcumuzu hedef alan bu davranışların yanı sıra olay sonrasında sosyal medyada oyuncumuz hakkında yapılan çirkin ve kabul edilemez paylaşımları da en güçlü şekilde kınıyor, konunun takipçisi olacağımızı ve sorumlular hakkında gerekli hukuki süreçlerin başlatılacağını önemle vurguluyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Trump'tan İran'a küfürlü paylaşım: Hürmüz'ü artık açın
        Trump'tan İran'a küfürlü paylaşım: Hürmüz'ü artık açın
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD'nin İran'da 'mahsur kalan' iki uçağı imha edildi
        ABD'nin İran'da 'mahsur kalan' iki uçağı imha edildi
        Trump'ın görevden aldığı generalden sert mesaj
        Trump'ın görevden aldığı generalden sert mesaj
        İran’da kritik kurtarma operasyonunda yaşananlar
        İran’da kritik kurtarma operasyonunda yaşananlar
        Kadıköy'de dev kapışma: İşte muhtemel 11'ler!
        Kadıköy'de dev kapışma: İşte muhtemel 11'ler!
        Anne-oğul, bir gün arayla kalp krizine yenildi!
        Anne-oğul, bir gün arayla kalp krizine yenildi!
        Suça sürüklenen çocukların mağdur ettiği ailelerle görüştü
        Suça sürüklenen çocukların mağdur ettiği ailelerle görüştü
        Kurumlar vergisinde indirim gündemde
        Kurumlar vergisinde indirim gündemde
        Kanser tedavisinde kritik çalışma
        Kanser tedavisinde kritik çalışma
        Cezaevinden firar etti, 'talk show'a çıktı! Yakalandı!
        Cezaevinden firar etti, 'talk show'a çıktı! Yakalandı!
        Osimhen'siz Galatasaray yine hüsran!
        Osimhen'siz Galatasaray yine hüsran!
        'Faiz politikası' haberlerine yalanlama
        'Faiz politikası' haberlerine yalanlama
        "Başarabilirim" dedi, kanseri yendi
        "Başarabilirim" dedi, kanseri yendi
        "Bu sanat değil!"
        "Bu sanat değil!"
        Ankara–İstanbul YHT seferleri kısalacak
        Ankara–İstanbul YHT seferleri kısalacak
        Epstein dosyası sessizliğini bozdu
        Epstein dosyası sessizliğini bozdu
        Eski hakemler yorumladı: Kırmızı kart gerekir mi?
        Eski hakemler yorumladı: Kırmızı kart gerekir mi?
        Türkiye'ye etkileri
        Türkiye'ye etkileri
        ABD, İngiltere ve Almanya'da en çok değer verilen 3 şey ne?
        ABD, İngiltere ve Almanya'da en çok değer verilen 3 şey ne?

        Trabzon'da itfaiye 10 bin 61 olaya müdahale etti
        Trabzon'da itfaiye 10 bin 61 olaya müdahale etti
        Azerbaycan heyetinden Trabzon'a sağlık turizmi çıkarması
        Azerbaycan heyetinden Trabzon'a sağlık turizmi çıkarması
        TZOB Genel Başkanı Bayraktar'dan Ortahisar Ziraat Odası'na ziyaret
        TZOB Genel Başkanı Bayraktar'dan Ortahisar Ziraat Odası'na ziyaret
        Trabzonspor'un kritik galibiyetiyle zirve yarışı kızıştı
        Trabzonspor'un kritik galibiyetiyle zirve yarışı kızıştı
        Trabzon'da balıkçılar "paydos" dedi Bazı tekneler gelecek sezon için hazırl...
        Trabzon'da balıkçılar "paydos" dedi Bazı tekneler gelecek sezon için hazırl...
        Trabzonspor, Fatih Tekke ile İstanbul takımları önünde iyi grafik sergiledi
        Trabzonspor, Fatih Tekke ile İstanbul takımları önünde iyi grafik sergiledi