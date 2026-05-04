GÜNCELLEME - Tunceli'de şiddetli rüzgar nedeniyle iptal edilen feribot seferleri yeniden başladı

Tunceli'de şiddetli rüzgar nedeniyle geçici olarak iptal edilen Çemişgezek ilçesi ve Elazığ arasında ulaşımı sağlayan feribot seferleri yeniden başladı.



Çemişgezek Belediyesinden yapılan açıklamada, bölgede olumsuz hava şartlarının etkili olduğu belirtildi.



Açıklamada, şunlar kaydedildi:



"İlçemizde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle seyir güvenliğini sağlamak amacıyla feribot seferlerimiz geçici olarak durdurulmuştur. Hava şartlarının düzelmesiyle birlikte seferlerimiz tekrar başlayacak olup güncel durum hakkında bilgilendirmeye devam edeceğiz."



Şiddetli rüzgarın etkisini kaybetmesinin ardından feribot seferleri yeniden başladı.

