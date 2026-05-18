Tekirdağ'da şehit olan polis memuru Emrah Koç için memleketi Van'da tören düzenlendi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde şehit olan polis memuru Emrah Koç için Van'da tören düzenlendi.



Şehit Koç'un naaşı, Çorlu'da gerçekleştirilen törenin ardından Türk Hava Kuvvetlerine ait uçakla Van Jandarma Hava Grup Komutanlığı'na getirildi.



Uçaktan indirilen şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, silah arkadaşları tarafından omuzlarda taşınarak katafalka konuldu.



Burada düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, şehidin öz geçmişi okundu ve dua edildi.



Şehidin annesi Birgül, babası Mahyettin ve yakınlarını askerler teskin etmeye çalıştı.



İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı ile protokol üyeleri şehidin ailesine başsağlığı diledi.



Omuzlarda taşınarak cenaze aracına konulan şehidin naaşı, defnedilmek üzere Çaldıran ilçesine bağlı Kuskunkıran Mahallesi'ne uğurlandı.



Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Ünsal Bulut, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Ali Baştürk, Van Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

