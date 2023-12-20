Yerel seçimler ne zaman? 2024 YSK Yerel Seçim Takvimi ile Yerel (belediye) seçimleri tarihi

Yerel seçimler ne zaman? 2024 YSK Yerel Seçim Takvimi ile Yerel (belediye) seçimleri tarihi

Yerel seçimler için artık geri sayım başlamış durumda. Partiler birer birer belediye başkanı adaylarını açıklamaya başlarken; 2024 yılı mahalli idareler seçiminin yapılacağı tarih de belli oldu. Peki, yerel seçimler ne zaman? İşte, YSK'nın yayımladığı belediye seçimleri takvimi...

Her 5 senede bir yapılan belediye seçimleri son olarak 2019 yılında yapılmıştı. Buna göre; yerel seçimler yani belediye seçimleri 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak.

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YSK AÇIKLADI: YEREL SEÇİMLERDE OY KULLANMA SAATLERİ

YSK Başkanlığınca Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerde bazı illerde oy verme saatlerinde değişikliğe gidildi.

Yayımlanan karara göre; Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis'te oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 07.00- 16.00 olarak belirlendi. Kararda; illere göre güneşin doğuş ve batış saatlerindeki farklılıkların dikkate alındığı belirtildi.

Ayrıca, bu iller haricinde kalan diğer illerde oy verme saatleri 08.00- 17.00 olarak açıklandı.