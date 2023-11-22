Yerel seçimler ne zaman ve hangi ay yapılacak? 2024 Belediye seçimleri hangi tarihe denk geliyor?

Yerel seçimler ne zaman ve hangi ay yapılacak? 2024 Belediye seçimleri hangi tarihe denk geliyor?

2024 Türkiye yerel seçimleri ile ilgili araştırmalar başlamış durumda. Yeni yıla kısa bir süre kala yurt genelindeki milyonlarca vatandaş; seçimlerin ne zaman yapılacağı, seçimlerde kimlerin seçileceği ve seçmen kağıtlarının hangi tarihte dağıtılacağını merak ediyor. İşte, detaylar...

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BELEDİYE SEÇİMLERİ (YEREL SEÇİMLER) NE ZAMAN?

Her 5 senede bir yapılan belediye seçimleri son olarak 2019 yılında yapılmıştı. Yeni yerel seçim tarihi belli oldu.



Buna göre; Yerel seçimler yani belediye seçimleri 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak.