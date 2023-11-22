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        Haberler Gündem Yerel seçimler ne zaman ve hangi ay yapılacak? 2024 Belediye seçimleri hangi tarihe denk geliyor?

        Yerel seçimler ne zaman ve hangi ay yapılacak? 2024 Belediye seçimleri hangi tarihe denk geliyor?

        Yıl itibariyle Genel Seçimleri ve Cumhurbaşkanlığı Seçimi'ni bırakan Türkiye'de artık yerel seçim için geri sayım başlamış durumda. Oy kullanacak milyonlarca vatandaş, söz konusu seçimle ilgili en çok; Yerel Seçimler ne zaman yapılacak ve hangi aya den geliyor sorusunun yanıtını arıyor. İşte, 2024 yılında düzenlenecek olan belediye seçimlerine dair detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.11.2023 - 15:53 Güncelleme: 22.11.2023 - 15:53
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        2024 Türkiye yerel seçimleri ile ilgili araştırmalar başlamış durumda. Yeni yıla kısa bir süre kala yurt genelindeki milyonlarca vatandaş; seçimlerin ne zaman yapılacağı, seçimlerde kimlerin seçileceği ve seçmen kağıtlarının hangi tarihte dağıtılacağını merak ediyor. İşte, detaylar...

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        BELEDİYE SEÇİMLERİ (YEREL SEÇİMLER) NE ZAMAN?

        Her 5 senede bir yapılan belediye seçimleri son olarak 2019 yılında yapılmıştı. Yeni yerel seçim tarihi belli oldu.

        Buna göre; Yerel seçimler yani belediye seçimleri 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak.

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        YEREL SEÇİMLERDE KİMLER SEÇİLİR?

        Yerel seçimlerde oy atma işlemi, okullarda kurulan sandıklarda, milletvekili seçimlerinde ve referandumlarda yapılıyor.

        İşte 2024 belediye seçimlerinde oy atılacak kişiler;

        - Büyükşehir Belediye Başkanı

        - İl Belediye Başkanı

        - İlçe Belediye Başkanı

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        - Belde Belediye Başkanı

        - Köy muhtarları ve ihtiyar heyeti üyeleri

        - Mahalle muhtarları

        - İl genel meclis ve belediye meclis üyeleri seçilir

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        SEÇMEN KAĞITLARI NE ZAMAN DAĞITILACAK?

        Seçmen kağıtlarının ne zaman dağıtılacağı ise henüz netlik kazanmadı. Söz konusu kağıtların seçime 1 hafta kala tüm vatandaşlara ulaştırılması hedefleniyor.

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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