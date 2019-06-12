Kültür ve Turizm Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile Anadolu Efes ortaklığında yürütülen Gelecek Turizmde’ye başvuru tarihinin uzatıldığı açıklandı.

'Yerele değer' sloganıyla Türkiye’nin dört bir yanındaki yerel değerleri turizme kazandırmak, yerel kalkınmaya katkı sağlamak ve sürdürülebilir yenilikçi fikirleriyle Gelecek Turizmde’ye katılmak isteyenlerin başvurularını 28 Haziran'a kadar yapabilecekleri belirtildi.

Gelecek Turizmde’nin yeni döneminde de üç sürdürülebilir turizm projesine fon, eğitim, planlama, iletişim ve danışmanlık desteği verilecek.

12 yıldır yerel değerlerin ortaya çıkarılıp korunmasına ve Türkiye’nin turizmine yeniden kazandırılmasına olanak tanıyan Gelecek Turizmde kapsamında, bugüne kadar 16 farklı sürdürülebilir turizm projesiyle yerel kalkınmaya destek olunduğu bildirildi.