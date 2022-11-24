Yerli fintech dijital dolar projesinde 0:00 / 0:00

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Yerli finansal teknoloji (fintech) şirketi Colendi’nin geçen eylül ayında satın aldığı İngiltere merkezli SETL, New York Federal Merkez Bankası çatısı altındaki New York İnovasyon Merkezi'nin (NYIC) dijital varlık kullanımı projesinin ana teknoloji ortakları arasına girdi. Projeye Citi, BNY Mellon, Wells Fargo, HSBC, PNC Bank, U.S. Bank, TD Bank, Mastercard ve Swift gibi finans dünyasının en önde gelen kurumları da dahil oldu. SETL, proje kapsamında dağıtılmış defter (distributed ledger) teknolojisini kullanarak, dijital merkez bankaları ile ticari bankalar arasında müşterek çalışma ağı (interoperable network) oluşturabilmeyi test edecek. Projenin dijital varlık işlemlerinde gerçekleştirmeyi hedeflediği altyapı, dijital doların hayata geçirilmesinde gerekli şartlardan biri olarak görülüyor.

DÜZENLENMİŞ SORUMLULUK AĞI (RLN) KULLANILACAK Çalışma, ilk defa Citi tarafından kavramsallaştırılan Düzenlenmiş Sorumluluk Ağını (RLN - Regulated Liability Network) kullanarak, merkez bankası yükümlülüklerini, ticari banka dijital para birimlerini ve banka dışı ihraççıların yükümlülüklerinin tek bir dağıtılmış defter teknoloji ağını kullanarak desteklemeyi hedefliyor. Colendi’nin iştiraki SETL’in de dağıtılmış defter teknolojisi projelerinde (SWIFT öncelikli olmak üzere) karşılaşılan ölçeklendirilebilme zorluklarına karşı geliştirdiği çözümler ile bu projeye dahil olduğu belirtildi.

HEDEF, BANKALAR ARASI MUTABAKAT SORUNUNU ÇÖZMEK NYIC (New York İnovasyon Merkezi) dijital varlık projesi, farklı özel bankalar tarafından çıkarılan dijital para birimleri ile bankalar arası işlem yapmak istendiğinde, her biri blok zinciri, yani dağıtılmış defter teknolojisi temeline dayansa da, tasarımlarındaki farklılıklar nedeniyle aralarında uyum olmamasından kaynaklanan bir mutabakat sorununu çözmeyi hedefliyor. Dünya genelindeki merkez bankalarının yüzde 90’dan fazlası, Merkez Bankası Dijital Para Birimi (CBDC – Central Bank Digital Currency) projeleri üzerinde çalışıyor. ABD Merkez Bankası FED ise keşif aşamasında bulunuyor. 12 HAFTALIK SÜRECİN ARDINDAN TEST EDİLECEK Merkez bankalarının dijital para birimlerine olan ilgilerinin temel nedenleri arasında, nakit kullanımının giderek azalması, dünya genelinde tüketicilerin giderek artan miktarda dijital varlık kullanması, merkez bankalarının yenilikçi kimliklerinin aşınması ve giderek küreselleşen ödeme sistemleri üzerindeki etkilerini arttırma çabası yer alıyor.