Yerli fintech dijital dolar projesinde

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Teknoloji Yerli fintech dijital dolar projesinde
ABONE OL

Yerli fintech, New York Merkez Bankası’nın teknoloji ortakları arasına girdi

Yerli fintech Colendi’nin satın aldığı SETL, New York Federal Merkez Bankası’nın teknoloji ortağı oldu. Proje ile dijital doların hayata geçirilmesinde gerekli şartlardan biri olarak görülen altyapının oluşturulması hedefleniyor.

Yerli fintech dijital dolar projesinde
Yerli fintech dijital dolar projesinde
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Yerli finansal teknoloji (fintech) şirketi Colendi’nin geçen eylül ayında satın aldığı İngiltere merkezli SETL, New York Federal Merkez Bankası çatısı altındaki New York İnovasyon Merkezi'nin (NYIC) dijital varlık kullanımı projesinin ana teknoloji ortakları arasına girdi. Projeye Citi, BNY Mellon, Wells Fargo, HSBC, PNC Bank, U.S. Bank, TD Bank, Mastercard ve Swift gibi finans dünyasının en önde gelen kurumları da dahil oldu.

SETL, proje kapsamında dağıtılmış defter (distributed ledger) teknolojisini kullanarak, dijital merkez bankaları ile ticari bankalar arasında müşterek çalışma ağı (interoperable network) oluşturabilmeyi test edecek. Projenin dijital varlık işlemlerinde gerçekleştirmeyi hedeflediği altyapı, dijital doların hayata geçirilmesinde gerekli şartlardan biri olarak görülüyor.

DÜZENLENMİŞ SORUMLULUK AĞI (RLN) KULLANILACAK

Çalışma, ilk defa Citi tarafından kavramsallaştırılan Düzenlenmiş Sorumluluk Ağını (RLN - Regulated Liability Network) kullanarak, merkez bankası yükümlülüklerini, ticari banka dijital para birimlerini ve banka dışı ihraççıların yükümlülüklerinin tek bir dağıtılmış defter teknoloji ağını kullanarak desteklemeyi hedefliyor.

Colendi’nin iştiraki SETL’in de dağıtılmış defter teknolojisi projelerinde (SWIFT öncelikli olmak üzere) karşılaşılan ölçeklendirilebilme zorluklarına karşı geliştirdiği çözümler ile bu projeye dahil olduğu belirtildi.

HEDEF, BANKALAR ARASI MUTABAKAT SORUNUNU ÇÖZMEK

NYIC (New York İnovasyon Merkezi) dijital varlık projesi, farklı özel bankalar tarafından çıkarılan dijital para birimleri ile bankalar arası işlem yapmak istendiğinde, her biri blok zinciri, yani dağıtılmış defter teknolojisi temeline dayansa da, tasarımlarındaki farklılıklar nedeniyle aralarında uyum olmamasından kaynaklanan bir mutabakat sorununu çözmeyi hedefliyor.

Dünya genelindeki merkez bankalarının yüzde 90’dan fazlası, Merkez Bankası Dijital Para Birimi (CBDC – Central Bank Digital Currency) projeleri üzerinde çalışıyor. ABD Merkez Bankası FED ise keşif aşamasında bulunuyor.

12 HAFTALIK SÜRECİN ARDINDAN TEST EDİLECEK

Merkez bankalarının dijital para birimlerine olan ilgilerinin temel nedenleri arasında, nakit kullanımının giderek azalması, dünya genelinde tüketicilerin giderek artan miktarda dijital varlık kullanması, merkez bankalarının yenilikçi kimliklerinin aşınması ve giderek küreselleşen ödeme sistemleri üzerindeki etkilerini arttırma çabası yer alıyor.

FED, ABD merkez bankası, herhangi bir dijital varlık çıkarmadan önce, özel bankaların dijital para birimleri ile, mutabakat sorunu olmaksızın aynı ağ üzerinde işlem yapabilmenin alt yapısını oluşturmayı hedefliyor.

SETL proje ile beraber New York Federal Merkez Bankası ve dünaynon önde gelen finans kuruluşları ile yakın bir şekilde çalışacak. Proof-of-concept çalışması (12 haftalık bir süre sonunda) tamamlandıktan sonra tasarım ve test adımları ile projenin devam etmesi planlanıyor.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Infinix NOTE 12 serisi Türkiye'de
TEKNOLOJİ 17 dakikada ‘full’ şarj ile Türkiye'de
Teknoloji dünyasına dair küçük bir tur: Son gelişmeler insanı hem hayrete düşürüyor hem ürkütüyor
TEKNOLOJİ Teknoloji dünyasına dair küçük bir tur: Son ...
Black Friday'de nasıl dolandırıyorlar?
TEKNOLOJİ Black Friday'de nasıl dolandırıyorlar?
Düzce'de de devreye giren Android Deprem Uyarıları Sistemi nedir ve nasıl çalışıyor?
TEKNOLOJİ Depremde nasıl önceden uyarıyor?
SEM’e Google’dan 'Marka Farkındalığı' ödülü
TEKNOLOJİ Google'dan ödül aldı
Her 10 kişiden 8’i mobil oyun oynuyor
TEKNOLOJİ Her 10 kişiden 8’i mobil oyun oynuyor
2022 Spotify Wrapped ne zaman çıkıyor? Spotify yıl özeti ne zaman, hangi tarihte yayınlanacak? Spotify Wrapped nedir, nasıl kullanılır?
TEKNOLOJİ 2022 Spotify Wrapped ne zaman çıkıyor?
Efsane Cuma alışverişinde dolandırıldığınızda neler yapmalısınız?
TEKNOLOJİ Dolandırılmamak için bunlara dikkat!
Youtube'a alışveriş yapma özelliği geliyor: Youtube Shop
TEKNOLOJİ Youtube'a alışveriş yapma özelliği geliyor: Youtube ...
Musk tarafından Twitter hesabı yeniden açılan isimler! Musk affından yararlananlar tam liste
TEKNOLOJİ Musk tarafından Twitter hesabı yeniden açılan ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.