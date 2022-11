Yerli fintech dijital dolar projesinde

Yerli finansal teknoloji (fintech) şirketi Colendi’nin geçen eylül ayında satın aldığı İngiltere merkezli SETL, New York Federal Merkez Bankası çatısı altındaki New York İnovasyon Merkezi'nin (NYIC) dijital varlık kullanımı projesinin ana teknoloji ortakları arasına girdi. Projeye Citi, BNY Mellon, Wells Fargo, HSBC, PNC Bank, U.S. Bank, TD Bank, Mastercard ve Swift gibi finans dünyasının en önde gelen kurumları da dahil oldu.

SETL, proje kapsamında dağıtılmış defter (distributed ledger) teknolojisini kullanarak, dijital merkez bankaları ile ticari bankalar arasında müşterek çalışma ağı (interoperable network) oluşturabilmeyi test edecek. Projenin dijital varlık işlemlerinde gerçekleştirmeyi hedeflediği altyapı, dijital doların hayata geçirilmesinde gerekli şartlardan biri olarak görülüyor.