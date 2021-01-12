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Yerli fintech pandemide yüzde 85 büyüdü

Yerli fintech girişimlerinden ininal, 2020 yılını yüzde 85'lik büyümeyle tamamladığını açıkladı. ininal CEO'su Hakan Gonca, pandemi ile birlikte ininal işlem hacminin yüzde 85 büyüdüğünü, en fazla büyümenin dijital oyun harcamalarında gerçekleştiğini ve bu alanda hacmin iki katına çıktığını belirtti. ininal'ın 2021 planlarını da anlatan Gonca, 2021'de mikro kredi, hisse alım-satımı, altın, dolar, euro hesapları ve yurt dışı para transferi gibi temel finansal ihtiyaçlara cevap veren özellikleri hayata geçireceklerini belirtti

Yerli fintech pandemide yüzde 85 büyüdü
HABERTURK.COM

Yerli fintech girişimlerinden ininal, 2020 yılını yüzde 85'lik büyümeyle tamamlayarak 2021 yılı için hedef büyüttüğünü açıkladı. ininal CEO'su Hakan Gonca, pandemi ile birlikte ininal işlem hacminin yüzde 85 büyüdüğünü, en fazla büyümenin dijital oyun harcamalarında gerçekleştiğini ve bu alanda hacmin iki katına çıktığını belirtti.

Dijital oyun hacimlerindeki büyümeyi e-ticaret alanındaki büyümeler takip etti. ininal'ın 2021 planlarını da anlatan Gonca, 2021'de mikro kredi, hisse alım-satımı, altın, dolar, euro hesapları ve yurt dışı para transferi gibi temel finansal ihtiyaçlara cevap veren özellikleri hayata geçireceklerini belirtti.

Gonca, "Pandemiyle birlikte düşündüğümüz veya planladığımız birçok değişim seneler yerine aylar içinde hayata geçti. Biz de kullanıcılarımızın ihtiyaçları doğrultusunda önemli hizmetleri hayata geçirdik. Kullanıcıların önceliğinin evlerinden çıkmadan hizmetlere anında ulaşmak ve tüm işlemlerini online olarak gerçekleştirebilmek olduğunu gördük. Önümüzdeki süreçte de bu durumun devam edeceğini öngörüyoruz. 2020'de büyümemizi güçlü olduğumuz alanlar olan oyun harcamaları ve e-ticarette gerçekleştirdik. İşlem hacmimizi yüzde 85 oranında büyüttük. Pandeminin etkisiyle özellikle dijital oyun harcamaları iki katına çıkarken, e-ticaret yüzde 85 oranında büyüdü. Önümüzdeki dönemde de bunun etkilerini görmeye devam edeceğiz" dedi.

Pandemi döneminde kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamak için yeni özellikler geliştirmeye devam ettiklerini belirten Gonca, "Finansal hizmetler alanında temassız ödeme, sanal kart kolaylığı gibi mevcut hizmetlerimize ek olarak, 50 bin TL'ye kadar limit artırımı sağlayan ininal Plus Hesap, 7/24 bankaya transfer (EFT/havale) ve kare kod ile ödeme gibi yeni çıkardığımız hizmetlerimizle kullanıcılarımızın hayatını kolaylaştırmaya devam ettik. Yakın zamanda dolar ve euro hesap işlemlerini hizmetlerimize ekleyerek kullanıcılarımızın bankacılık ihtiyaçları konusunda akıllarına gelen ilk marka olarak pratik çözümler sunmaya devam edeceğiz. Ayrıca kullanıcılarımıza sunduğumuz avantajlar dünyasını genişlettiğimiz, ininal kullanıcılarına özel sadakat programını da kısa bir süre içinde hayata geçireceğiz" diye konuştu.

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