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Yerli fintech senet ödemelerini dijitale taşıdı

FinTech girişim kurucusu olarak faaliyet gösteren Insha Ventures, yeni bir hizmete başladığını duyurdu. Senet ödemelerinde kolaylık sağlaması hedeflenen Semosis isimli hizmet ile bu ödemeleri bankaya gitmeden, nakit taşımaya gerek olmadan, istenilen zamanda yapmanın mümkün hale getirildiği belirtildi. Insha Ventures Genel Müdürü Yakup Sezer, "Semosis ile ülkemizde yoğun şekilde kullanılan ödeme yöntemlerinden olan senet ile ödemede adeta dijital bir devrim gerçekleştiriyoruz" dedi

Yerli fintech senet ödemelerini dijitale taşıdı
HABERTURK.COM

Albaraka Türk Katılım Bankası tarafından hayata geçirilen ve 2020 yılında FinTech girişim kurucusu olarak faaliyetlerine başlayan Insha Ventures, yeni FinTech markası Semosis'i tanıttı.

Yapılan açıklamaya göre, Semosis ile senet oluşturma, yönetme, devretme ve tahsilat süreçleri dijitalleştiriyor. Semosis ile kullanıcılar senet ödemelerini nakit taşımaya gerek olmadan ve banka şubesine gitmeden istediği zaman yapabilirken, sadece ödeyeceği veya alacaklısı olduğu senetleri değil, devir (ciro) yöntemi ile tek noktadan yönetmeyi istediği senetleri de hatasız bir şekilde yönetebiliyor.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Insha Ventures Genel Müdürü Yakup Sezer, "Semosis ile ülkemizde yoğun şekilde kullanılan ödeme yöntemlerinden olan senet ile ödemede adeta dijital bir devrim gerçekleştiriyoruz. İnovatif ürünümüz, bankalar aracılığı ile gerçek veya tüzel kişilerin vadeli ticari mal, hizmet ve borç alıp verme işlemlerinde kullandıkları ödeme araçlarından biri olan senetlerin, herhangi bir banka şubesine gitmeden, nakit taşıma riski olmadan, tahsilatının web sitesi, akıllı telefon uygulamaları ve mobil hizmet sağlayıcı operatörler üzerinden kolay ve zahmetsizce yapılmasına olanak sağlıyor" dedi.

Çoklu hesap sahiplerinin çok sayıda entegratörlü hizmet sağlayıcı ile çalışabildiğini vurgulayan Sezer, bu nedenle Semosis'i de sadece Albaraka Türk Katılım Bankası müşterilerine değil, senet ile işlem yapan tüm finansal kullanıcılara sunacaklarını söyledi.

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