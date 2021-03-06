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Albaraka Türk Katılım Bankası tarafından hayata geçirilen ve 2020 yılında FinTech girişim kurucusu olarak faaliyetlerine başlayan Insha Ventures, yeni FinTech markası Semosis'i tanıttı.

Yapılan açıklamaya göre, Semosis ile senet oluşturma, yönetme, devretme ve tahsilat süreçleri dijitalleştiriyor. Semosis ile kullanıcılar senet ödemelerini nakit taşımaya gerek olmadan ve banka şubesine gitmeden istediği zaman yapabilirken, sadece ödeyeceği veya alacaklısı olduğu senetleri değil, devir (ciro) yöntemi ile tek noktadan yönetmeyi istediği senetleri de hatasız bir şekilde yönetebiliyor.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Insha Ventures Genel Müdürü Yakup Sezer, "Semosis ile ülkemizde yoğun şekilde kullanılan ödeme yöntemlerinden olan senet ile ödemede adeta dijital bir devrim gerçekleştiriyoruz. İnovatif ürünümüz, bankalar aracılığı ile gerçek veya tüzel kişilerin vadeli ticari mal, hizmet ve borç alıp verme işlemlerinde kullandıkları ödeme araçlarından biri olan senetlerin, herhangi bir banka şubesine gitmeden, nakit taşıma riski olmadan, tahsilatının web sitesi, akıllı telefon uygulamaları ve mobil hizmet sağlayıcı operatörler üzerinden kolay ve zahmetsizce yapılmasına olanak sağlıyor" dedi.

Çoklu hesap sahiplerinin çok sayıda entegratörlü hizmet sağlayıcı ile çalışabildiğini vurgulayan Sezer, bu nedenle Semosis'i de sadece Albaraka Türk Katılım Bankası müşterilerine değil, senet ile işlem yapan tüm finansal kullanıcılara sunacaklarını söyledi.