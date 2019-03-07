İnternetten satış yapabilmek için ihtiyaç duyulan hizmetlere sahip olunmasını sağlayan yerli girişim Shopier, evden yapılan satışlarda da dikkat çekmeye başladı.
İnternet üzerinden ürün listelenip, link ile ödeme alınabilmesine olanak sağlayarak yola çıkan girişim, henüz üç senelik geçmişi olmasına rağmen 14 binin üzerinde satıcı tarafından tercih edilmiş durumda.
Shopier kurucu ortağı Yener Dilber, "E-ticaret artık bir yandan Alibaba, Amazon gibi dev pazaryerleri aracılığıyla konsolide olurken, bir yandan da alternatif kanallar üzerinden kendi müşteri kitlelerine hizmet veren küçük ve orta ölçekli satıcıların aktif olduğu bir yapıya doğru evrildi. Bu durum, sosyal medya gibi çeşitli mecralarla kendi kitlelerine ulaşmayı çok iyi başarabilen Türkiye’deki satıcılar için de birebir geçerli. Shopier de kuruluşundan beri bu kitlenin sorunlarını çözmeye odaklandı” dedi.
Verilen hizmetleri zaman içinde zenginleştirdiklerini belirten Dilber, "Online satıcılara sunduğumuz hizmetlerin kapsamını genişleterek, birçok başka fonksiyonu da içerecek bir seviyeye taşıdık. Artık en kolay ödeme alma şekli olmanın ilerisinde, pazarlama işlevleri ve kargo hizmetleri de dahil olmak üzere, internetten satış yaparken ihtiyaç duyulan tüm araçlara sahip olunabilen bir
'HEDEFİMİZ 100 BİN ÜYE'
Hem bireysel, hem de daha ileri seviyedeki satıcılar için kurumsal üyelik kabul eden Shopier’in hedeflerini anlatan Dilber, "Öncelikle Türkiye’de en az bir kez satış yapmış 100 bin shopier üyesi olmasını hedefliyoruz” dedi.
Son yasal düzenlemeyle internetten yapılan satışlara getirilen vergi muafiyetinin anlamlı olduğunu söyleyen Dilber, hane halkının e-ticaret yoluyla ekonomiye katılmasının birçok açıdan önemli olduğuna vurgu yaptı.
Yener Dilber, "Bu gibi düzenlemeler, bugünün gereksinimlerini karşılamanın ötesinde, yarının ticari dünyasına hazırlık niteliğinde olması açısından değerli. Bu yaklaşımın gelir dağılımına, kayıt dışının azaltılmasına ve toplumun temel yapıtaşı olan ailenin refahına sağlayacağı katkı ile ekonomik dönüşümün belirleyicisi olacağına inanıyoruz" ifadesini kullandı.
HİZMETİNİ YURTDIŞINA TAŞIYACAK
Özellikle el emeği ürünlerin e-ihracatının geldiği seviyeden oldukça memnun olduklarını vurgulayan Dilber, "Aracılık ettiğimiz yurt dışı satışlarının, yurt içine döviz girdisi sağlaması sebebiyle farklı bir anlamı var. Zaman zaman Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde, yerinde ziyaretlerle internet üzerinden ihracat yapmak isteyenleri destekleyerek, ilk adımı onlarla beraber atıyoruz. Hali hazırda doğru ürün ve kitle belirleyebilmiş satıcılara da ödeme ve sipariş sonrası hizmetlerimizi sunarak hayatlarını kolaylaştırmak istiyoruz” dedi.
Instagram, Facebook ve Etsy gibi platformlarda Shopier ile ödeme alarak yurt içine ve yurt dışına satış yapanlara ek olarak, verdikleri hizmetleri herhangi bir platformdan bağımsız olarak kullanan üyelerinin bulunduğunu belirten Dilber, yeni iş birlikteliği projeleriyle hizmetlerini kısa sürede genişleteceklerini ve iş modelini yurt dışında hayata geçirmek için pilot uygulama çalışmalarına devam ediyor.
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