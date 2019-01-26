Yapay zeka üzerine çalışmalar yapan yerli girişimlerden Tarentum 4 milyon liralık yatırım aldığını duyurdu. Girişimin yatırım turuna ESAS Ventures, Endeavor Derneği Türkiye Başkanı ve Mynet Kurucusu Emre Kurttepeli, Varol Civil, Ömer Aras, Lidya Ventures Başkanı Turgut Gürsoy ve İTÜ Teknokent eski CEO'su Kenan Çolpan katıldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Tarentum Kurucu Ortağı ve CEO'su Oğuz Silahtar, "Aldığımız yatırımla global alanda yapay zeka ürünleri çıkartma konusunda hızımızı artıracağız. Hayalimiz global ölçekte bir yapay zeka girişimi haline gelmek. Öncelikli hedefimiz ise 2019 sonunda Amerika’da ofisimizi açarak ihracata yönelmek ve ürünlerimizi global arenada pazarlamak" şeklinde konuştu.

2017 yılında İTÜ Teknokent’te kurulan Tarentum AI, özellikle yenilenebilir enerji, bankacılık/finans ve oyun sektörlerine yapay zeka ve makine öğrenmesi odağında ürünler geliştiriyor.