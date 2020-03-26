Yerli girişimciler salgına karşı harkete geçti

HABERTURK.COM

Koronavirüs salgınına karşı farklı alanlarda fikirler geliştirilmesi amacıyla organize edilen Coronathon Türkiye'de projelerin değerlendirilme süreci tamamlandığı belirtildi.

Türkiye’deki girişimcilerin, üniversitelerin, sivil toplum kuruluşlarının, bakanlıkların ve özel şirketlerin paydaşlığı ile yola çıkan etkinlikte 12 proje ödüle layık görüldüğü kaydedildi.

Yapılan açıklamaya göre, Coronathon Türkiye'de, en çok puanı koronavirüs salgını süresince hastaneye gitmesi istenmeyen ancak sağlık hizmeti alması gerekli hastalara görüntülü, uzaktan takip modülleri ile sağlık hizmet verilmesini sağlayan tele sağlık girişimi Medibook aldı. Medibook'un, aynı zamanda 20 bin TL nakit ödülü ile beraber jüri özel ödülünün de sahibi olduğu aktarıldı.

Diğer 11 girişimin ise aralarında bir sıralama yapılmaksızın 10 bin TL nakit ödülün sahibi olduğu belirtildi.

1500 KİŞİ KATILDI

Bin 500’den fazla katılımcının dahil olduğu etkinlikte ödül alan 12 projenin, bundan sonraki süreçte yine paydaşların desteği ile online hızlandırma ve mentorluk desteği almaya devam edeceği açıklandı.

"Çözümün Bir Parçası Ol" sloganı ile yola çıkan Coronathon Türkiye'nin, koronavirüs salgınının yarattığı sosyal, lojistik ve altyapısal sorunlara, yenilikçi fikirler ile çözüm önerisi sunan girişimcileri bulmak üzere paydaşları bir araya getirdiği belirtiliyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile beraber Tübitak, TOBB, BTK ve bazı kamu kuruluşları inisiyatife destek verirken, Boğaziçi, ODTÜ ve İTÜ’den girişimcilik merkezleri ve teknoloji transfer ofislerini bir araya geldiği açıklandı.

Sivil toplum kuruluşlarından ise Türkiye Bilişim Vakfı, Habitat Derneği, Başlangıç Noktası,Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı, UNDP Türkiye Accelerator Lab, Endeavor Türkiye, Girişimcilik Vakfı, Ashoka, İmece,Hello Tomorrow Türkiye ve Atölye gibi paydaşların projede yer aldığı bildirildi.

Etkinlikte ödül alan diğer 11 girişim ise şu şekilde;

- Biotel: Türkiye'de Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümlerinde bulunan ölçüm makinalarını listeleyerek atıl durumdaki kapasitenin Covid-19 testi için kullanılmasını amaçlayan bir uygulama.



- Studio Canlı Dersler App: Karantina döneminin sosyal, fiziksel ve psikolojik etkilerini azaltmak için, canlı yayında, sağlıklı yaşam, meditasyon, psikoloji, koçluk, yoga ve fitness uzmanlarıyla buna ihtiyacı olan insanları buluşturan bir platform.



- Expona: Evden eve online olarak çeşitli deneyimler sunan atölyelere erişimek için bir platform.



- CoroWarner: Covid-19 için testi pozitif çıkmış kişi ile sosyal etkileşime girmişseniz sizi anlık ve anonim olarak uyaran, yapay zeka algoritması destekli mobil bir uygulama

- CoronApp: Salgını takip edebilmek için, bireylerin birbirleriyle olan temaslarını bluetooh sinyalleri ile takip ederek, kişide virüs tanısı durumunda kişinin temas ettiği kişileri uyaracak bir mobil uygulama.



- Neoanka: Covid-19 şikayetleri dışında sağlık şikayetlerinin doğru uzmanlık branşına iletilecek şekilde sınıflandırılması ve ilgili uzmanlık branşından hekim ile hastaların online görüşme yapmasını sağlayan yapay zeka destekli bir uygulama.

- Güvende Kal: Jeolokasyon desteği ile insan yoğunluğunu tespit edip bu veriyi kullanıcılarına sunan, aynı zamanda hastalığın semptomları üzerinden kullanıcıların kendi sağlık durumlarını kontrol etmelerini sağlayan mobil uygulama.

- Kolkola: Kolkola gönüllüleri, STK’ları ve sponsorları bir araya getiren bir "gönüllü" pazar yeridir. Mesela covid-19’dan dolayı dışarı çıkması yasak olan yaşlılar için alışveriş yapmanın bu platformla yapılması amaçlanmaktadır.

CoGuard: Covid-19 kaynaklı ve benzeri sağlık sorularına ve isteklerine cevap vermek için uzmanları ve kurumları bir araya getiren bir chatbot uygulaması.



- Fact Checker: Covid-19 salgını başta olmak üzere ülkemizde varolan bilgi kirliliğine karşı haber doğrulayıcılarının yalan haberlerle savaşmalarına yardımcı olacak bir sistem.



BirCan: Sokak hayvanlarına destek sağlamak için gönüllüleri, STK’ları, belediyeleri, veterinerleri, evcil hayvan sahiplerini ve diğer paydaşları bir araya getiren platform.

KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!