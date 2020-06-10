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Yerli ödeme platformu Payguru, Ortadoğu ve Afrika'da (MEA) mobil ödeme sağlayan ve Londra merkezli Helios Investment Partners portföy şirketi olan Tpay Mobile tarafından satın alınmak üzere bir anlaşmaya giriyor.

Yapılan açıklamaya göre, bu yatırımla her iki şirket, farklı ödeme çözümlerini ve platformlarını zenginleştirerek, daha geniş bir coğrafyada bütünleşik olarak sunmayı amaçlıyor. Satış işlemlerinin, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) ve Rekabet Kurumu'nun onayının ardından resmi olarak tamamlanacağı da verilen bilgiler arasında.

Konuyla ilgili konuşan Payguru Yönetim Kurulu Başkanı Işık Uman, "5 yıl içinde organik büyüme yoluyla ve dışarıdan hiç yatırım almadan başarılı ve kȃrlı bir iş yürütmüş olmaktan gurur duyuyoruz. Bu birleşmeyle, Tpay Mobile'ın Ortadoğu ve Afrika ülkelerindeki kurumsal varlığı ve ilişkileri aracılığı ile ürünlerimizin Türkiye dışına ihracatı için bir fırsat kapısı açıyoruz. Bu birleşme aynı zamanda yerel üye işyerlerimize Payguru ile yapacakları tek bir entegrasyon ile MEA ülkelerindeki son kullanıcılardan ödeme tahsil etme fırsatı da veriyor olacak" dedi.

'TÜRKİYE FINTECH ALANINDA GÜÇLÜ'



Türkiye'nin fintech alanındaki güçlü ülkelerden biri olduğunun altını çizen Uman, "Fintech Türkiye'de büyüyen bir sektör. Türkiye'nin gerek bilgi teknolojileri, gerek telekomunikasyon gerekse bankacılık teknolojilerindeki gelişmiş altyapısı ve kurumlarda oluşmuş olan inovasyon kültürü, Türk fintech sektörünün birçok küresel şirketin ilgiyle takip ettiği ve yatırım yapmak istediği bir pazar haline gelmesini sağladı. Buna ek olarak Kasım 2019'daki son mevzuat değişiklikleri, Türkiye'deki fintech sektörünün çok daha liberal bir hale gelmesini sağladı. Bu değişiklikler, Türk fintech şirketlerinin inovasyona dayanan yeni ürün geliştirerek pazara sunmasını ve şirketlerin bu çerçevede adil rekabet şartları altında büyümesini kolaylaştırıyor, ayrıca bu yeni teknolojilere erişimin yabancı yatırımcıların gözünde daha cazip hale gelmesini ve bu pazarda daha çok ürünün ortaya çıkmasını sağlıyor" ifadesini kullandı.,

Tpay Mobile Kurucusu ve CEO'su Sahar Salama ise, "Payguru satın alması, Ortadoğu ve Afrika'nın önde gelen dijital ödeme platformu olma, sınıfının en iyi kullanıcı deneyimini garanti etme, iş ortaklarımıza yenilikçi hizmetler sunma ve ayrıca bölgemizdeki tüm nüfusun dijital ve finansal dünyaya erişimini ve katılımını sağlama vizyonumuzun gerçekleşmesini hızlandırıyor. Bu işlem bölgedeki ayakizimizi de güçlendiriyor, ayrıca Payguru'nun sağlamış olduğu ürün ve hizmetler sayesinde yeni iş kollarına girerek tüm bölgede katma değerli hizmetler sunmamızı sağlıyor" dedi.



Payguru Yönetim Kurulu Işık Uman ve Payguru Yönetim Kurulu Üyesi Onur Ergüney'in, birleşmeden sonra oluşacak bölgesel pozisyonlarda görev alacağı açıklandı.