Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından 2016 yılında yetkilendirilen Türkiye’nin ilk yerli ödeme kuruluşu PayTR, hızlı yükselişini sürdürüyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından açıklanan Türkiye'nin En Hızlı Büyüyen 100 şirketi arasında her yıl yerini alan PayTR, 2019 yılında da yüzde 100’ün üzerinde büyümeyi ve 2 milyar liralık ödemeye aracılık etmeyi hedefliyor. PayTR, bu yılda TOBB’un Türkiye 100 programında yerini aldı. Önceki yıllarda da Deloitte’in ‘TeknolojiFast 50’ listesinde yer almış, Türkiye’nin En Hızlı Büyüyen 4. Şirketi Ödülü’nü almıştı.

GARAJDAN ÇIKAN STARTUP

PayTR Genel Müdürü Tarık Tombul, şirketin kuruluş hikayesini şöyle anlattı: “Şirketimizin Kurucusu Yiğit Cengiz, İstanbul Teknik Üniversitesi Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü’nden mezun olduktan sonra ABD’de eğitim gördüğü dönemde Türkiye’de bu alandaki boşluğu fark ederek PayTR’yi kurdu. Garajdan çıkan bir startup felsefesi ile 14m2’lik bir ofiste tek kişi ile başlayan girişimcilik serüveni, zaman içerisinde hızlı büyümenin etkisi ile onlarca kişiyi istihdam eden, binlerce KOBİ’nin dijitalleşmesine öncülük eden, işletmelere ve pazar yerlerine Sanal POS ile ödeme alma, tahsilat, sahtecilik önleme ve tek tıkla ödeme (kart saklama) hizmeti sunmaya başlayan bir şirket haline geliyor.”

Başarılarını katlayarak artırmak isteyen PayTR, bu strateji doğrultusunda Fintek 4.0 vizyonu ile yeniden yapılanma sürecine giriyor. Finans sektöründe tecrübe sahibi Tarık Tombul’un Genel Müdür pozisyonunu devralması, finans ve teknoloji alanındaki bu iki tecrübenin bir araya gelmesi ile aslında tam anlamı ile bir Fintek oluyor. Bugün İzmir ve İstanbul’daki ofislerinde 37 deneyimli personeli ile Türkiye genelinde spor kulüpleri, e-ticaret siteleri ve üniversiteler dahil olmak üzere 10.000’in üzerinde işletme ve kuruluşa sanal POS ve ödeme hizmetleri sunuyor.

İZMİR KÖKENLİ

İzmir PayTR için çok önemli. PayTR, bir İzmir girişimi olmayı önemsiyor. İzmir Limanı nasıl yıllar boyunca bu toprakların ürünlerinin dünyaya açılan penceresi olduysa, dijital dönüşüm çağında da İzmir aynı görevi yazılımın ve teknolojinin merkezi olarak üstlenecek. PayTR de bu alanda hem bölgede hem de ülkemizde onlarla aynı tutkuyu ve amacı paylaşan girişimlerle işbirlikleri kurmak, önce bölgesel, sonra ulusal, nihayetinde de uluslararası ekosistemler yaratmak istiyor. PayTR aynı zamanda İzmir’in güzide spor kulüplerinden Göztepe ve Altınordu Spor Kulüpleri’nin tüm online ödeme ihtiyaçlarının giderilmesinde sponsorları ve yetkili partnerleri. “Nakitsiz stad, nakitsiz toplum” hedefleri doğrultusunda işbirliklerini sürdürüyor. Yine aynı şekilde Türkiye’nin PayTR’si olarak Türkiye’nin Altınordu’suna ödeme çözümleri sponsoru oldu. Tamamı yerli iki kuruluşun işbirliği ile Altınordu’nun tüm ödeme işlemleri PayTR tarafından yürütülüyor, bu işbirliği aynı zamanda iyi birey iyi vatandaş iyi futbolcu vizyonuna da katkı sağlıyor.

2018'i yüzde 136 büyüme ile kapattıklarını ifade eden Tombul, e-ticaret sektörünün büyümesinden de aldıkları destekle 2019 yılında da yüzde 100’ün üzerinde bir büyüme öngördüklerini kaydetti. 2018'de şirket olarak 1 milyar liralık ödemenin PayTR üzerinden geçtiğini ifade eden Tombul, işbirlikleri, yeni ödeme teknolojileri ve inovatif hizmetler ile pazarda farklılaştıklarını, 2019 yılında da 2 milyar TL’lik ödemeye aracılık etmeyi hedefledikleri söyledi.

E-TİCARETTE İKİYE KATLANACAK

Sadece Türkiye’de değil, dünya genelinde de kullanıcılara hizmet sunduklarını aktaran Tombul, “Geçen yıl 20 milyon dolarlık yurt dışı ödemelerine aracılık ettik. 2019 yılı için hedefimiz bu rakamı da 2 katına çıkararak e-ihracata daha çok destek olmak” dedi. Ödeme kuruluşlarında bu yıl konsolidasyonlar beklediklerine de vurgu yapan Tarık Tombul, “PayTR, 10 yıldır tamamen yerli bir sermaye ve kendi öz kaynaklarıyla güvenli bir şekilde büyüyor. Bugün bizlere de yatırımcı ilgisi çok yoğun ancak şu an için herhangi bir satış planımız yok. Ülkemize döviz girdisi sağlayacak teklifleri, bize katkı sağlayacak stratejik ortaklıları her zaman değerlendirebiliriz” dedi.