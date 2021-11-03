Yerli otoda batarya yatırımı başlıyor

AA / HABERTURK.COM

Yerli otomobili geliştirme çalışmalarına devam eden Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) batarya yatırımında takvim netleşiyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TOGG'un elektrikli otomobillerinde kullanılacak yerli batarya yatırımının yakın zamanda başlayacağını açıkladı. Bakan Varank, "Elektrikli araçların kalbi olan bataryaların, Türkiye'de üretilmesi konusunda da ciddi ilerleme kaydettik. TOGG ile dünya devi Farasis, 20 GWh'lik pil yatırımına yakın zamanda Gemlik'te başlayacak" dedi.

Bakan Varank, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda gerçekleştirdiği Bakanlığının 2022 yılı bütçesinin sunumunda, "85 milyonun ortak hayali olan Türkiye'nin Otomobili Projesi emin adımlarla yoluna devam ediyor. Bugüne kadar 2.5 milyar liralık yatırım tamamlandı, yıl sonunda bu tutar 3.5 milyar lirayı bulacak. Hedeflendiği şekilde ilk araç, 2022'nin sonunda seri üretim bandından inmiş olacak. Ayrıca, diğer küresel batarya üreticileriyle de görüşmelerimiz sürüyor. TOGG başta olmak üzere ülkemizde elektrikli araçların yaygınlaşmasını destekleyecek şarj altyapısı konusunda çalışmalarımız hızlandı. Teknik standartları yayımladık. İl il, ilçe ilçe şarj istasyonu ihtiyacını belirledik. Buna yönelik destek mekanizmalarını tasarladık" bilgilerini paylaştı.

GEÇEN YIL EL SIKIŞMIŞTI

Geçtiğimiz yıl Farasis ile el sıkışan TOGG, Eylül 2021'de ise Farasis ile birlikte SIRO Silk Road Temiz Enerji Çözümleri San. ve Tic. A.Ş.’yi kurduğunu açıklamıştı. SIRO ile, TOGG'un batarya modül ve paketlerini üreteceği, Türkiye ve çevre ülkelerde enerji depolama çözümlerinin geliştirileceği, Türkiye'nin enerji sistemi verimliliğinin artırılmasında rol oynanacağı, enerjide dışa bağımlılığın azaltılacağı ve verimli bir enerji sistemi gelişiminin hızlandırılacağı belirtilmişti.

TOGG, Ekim 2020'de batarya için Li-Ion batarya üreticilerinden Farasis'i iş ortağı olarak seçtiğini duyurmuştu. İki şirketin, batarya hücresi tedarikinin yanında imzaladıkları kapsamlı niyet mektubu çerçevesinde, Türkiye ve çevresindeki ülkeler için enerji depolama çözümlerini bir ortak girişim şirketi çatısı altında sunarak iş birliğini genişletecekleri açıklanmıştı.

Önceki gün Türkiye'nin Otomobili'nin üretim ve montaj sürecine ilişkin yeni detaylar paylaşılırken, aracın İstanbul Park pistinde test sürüşü yaptığı da ortaya çıkmıştı. Paylaşıla görüntülerde, yerli otomobilin 0-100 km/s hızlanmasının 4.8 saniyede tamamladığı ve bu değerin araçta sürücüyle birlikte toplam dört yolcu varken elde edildiği bildirildi.