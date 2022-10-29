Yerli otomobilde beklenen gün geldi! TOGG ne zaman, saat kaçta tanıtılacak ve özellikleri neler? TOGG fiyatı ne kadar olacak? - Son Dakika Haberleri

Yerli otomobilde beklenen gün geldi! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Türkiye'nin otomobilinde beklenen gün geldi. Togg'un geliştirdiği yerli elektrikli SUV, bugün bantlardan inerek üretim serüvenine başlıyor.

Togg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı tören ile, akşam saatlerinde Bursa'nın Gemlik ilçesindeki fabrikada üretilmeye başlanacak.

Yüzde yüz elektrikle çalışan bir otomobil olan Togg'un geliştirdiği SUV model, üretimine başlamasını takiben küresel pazarlarda güvenlik ve emisyon gereksinimlerini karşılama yönünde testlere girecek. Bu onayların alınmasının ardından, Togg'un ilk modeli Mart ayı gibi satışa çıkacak.

2 FARKLI GÜÇ SEÇENEĞİ VAR

Togg'un SUV modelinin 2 farklı güç seçeneği bulunuyor.

Buna göre, arkadan itişli versiyon 149 kW güç sunacak tam şarj ile otomobile 300 kilometrelik menzil sağlayacak. Yapılan açıklamaya göre, otomobilin bu versiyonu 7.6 saniye içinde 0'dan 100 kilometre hıza çıkabilecek.

Daha güçlü versiyon ise tüm tekerleklerden çekiş ile yollara çıkacak. Bu seçenekte güç çıkışı 298 kW, menzil değeri ise 500 kilometre olacak. Bu versiyon ise 4.6 saniye içinde 0'dan 100 kilometre hıza çıkabilecek.

4 BİN 300 KİŞİ ÇALIŞACAK

Bugün resmi açılışı yapılacak Togg'un Gemlik fabrikasının inşasına 18 Temmuz 2020'de başlandı. 1.2 milyon metrekarelik alan üzerinde inşa edilen tesiste, toplam 4 bin 300 kişinin istihdam edilmesi planlıyor.

Tesisin yıllık üretim kapasitenin 175 bin adet olacağı belirtilirken, 10 yıl içinde Gemlik'teki fabrikada 1 milyon adet yerli elektrikli otomobil üretilmesi hedefleniyor.

Togg'a 15 yılda 22 milyar TL'lik yatırım yapılması planlanıyor.

Togg'un SUV modelini yollara çıkmasından 18 ay sonra ise sedan bir versiyon tüketici ile buluşacak. Bu otomobili ise hatchback, B segment SUV, MPV ve hafif ticari bir model takip edecek.

BATARYA İÇİN 30 MİLYAR TL YATIRIM YAPACAK

Togg, üreteceği elektrikli otomobilde görev yapacak bataryaları da kendi geliştiriyor. Bataryada çözüm ortağı olarak Farasis ile anlaşan Togg, bu kapsamda Farasis ile birlikte Silk Road Temiz Enerji Çözümleri San. ve Tic. A.Ş.'yi (SIRO) kurdu.

TOGG'un batarya modül ve paketlerini üretecek SIRO, Türkiye ve çevre ülkelerde enerji depolama çözümleri geliştirecek Türkiye'nin enerji sistemi verimliliğinin artırılmasında rol oynayacak, enerjide dışa bağımlılığı azaltacak ve enerji sistemi gelişimini hızlandıracak. Gemlik'te yer alan SIRO fabrikasında, 2030'a kadar 20 GWh'lik batarya yatırımı yapılacak.

Türkiye'nin, az sayıda ülkede bulunan hücre geliştirme ve üretme yetkinliğine sahip olmasını sağlayacak SIRO, 10 yıl boyunca toplamda 30 milyar TL yatırım yapacak. Şirketin ürettiği batarya hücreleri 15 GWs kapasiteli, batarya modül ve paketi ise 19.8 GWs kapasiteli olacak.

Eylül 2021'de kurulan SIRO, geliştirilen batarya modül ve paketlerinin seri üretimine 2023 başında başlayacak.

81 İLDE ŞARJ İSTASYONU KURACAK

Elektrikli araç şarj istasyonu kurmak için de adımlar atan Togg, bu kapsamda Trugo markasını kurdu.

Trugo'nun geliştirdiği cihazlar, 25 dakikada hızlı şarj ile bataryayı yüzde 80 doluluğa taşıyabiliyor. 81 ilde şarj istasyonu kuracak Trugo, 600’ün üzerinde lokasyonda 1000 adet yüksek performanslı şarj cihazı (DC) ile hizmet verecek.

Trugo'nun şarj cihazları trafik yoğunluğu yüksek güzergahlarda 25, az yoğunluktaki bölgelerde ise 50 kilometrede bir yer alacak.