İlk tanıtımının üzerinden geçen 3 yılın ardından, Türkiye'nin yerli otomobili üretim aşamasına geldi.

Türk mühendisler tarafından tasarlanarak geliştirilen, Ar-Ge çalışmaları Türkiye'de yapılan, Türk tedarikçilerin ürettiği parçaları kullanan ve Türk girişimlerin teknolojilerini bünyesinde barındıran yerli otomobil, Türk otomotiv sanayisinde yeni bir dönemin kapısını aralıyor.

Türkiye otomotiv endüstrisinin bilgi birikiminin ve yetkinliğinin de bir çıktısı olarak değerlendirilebilecek Togg, Türkiye'yi dünyada da temsil edecek.

Togg'un sadece elektrikli otomobiller özelinde bir marka olması ise, kartların yeniden dağıtıldığı küresel otomotiv endüstrisinde rekabetçiliğini artıran bir unsur.

Öyle ki, 2015 yılındaki 'dizel skandalı'ndan sonra, tüm otomotiv üreticileri emisyon değerlerini düşürmek için elektrikli otomobillere yöneldi. Başta Avrupa olmak üzere, farklı coğrafyalardaki ülkelerin de otomobillerin ürettiği emisyon değerlerini düşürmeye yönelik regülasyonlara gitmesi, neredeyse tüm üreticilerin elektrikli otomobillere milyarlarca dolar harcamasına yol açtı.

Sektörde değişen trendler, dengeleri de yerinden oynatırken, geçmişi 20 yılı bile bulmayan elektrikli otomobil markaları, 100 yıllık üreticilerden daha fazla piyasa değerine sahip olur hale geldi.

İşte böyle bir ortamda üretimine başlanan ve piyasaya çıkmaya hazırlanan Türkiye'nin yerli otomobili, hem 'konvansiyonel üretici' olarak tanımlanan otomotiv sektörünün dünyadaki kurucularına, hem de sadece elektrikli otomobil üretmeye odaklanan şirketlere rakip olacak.

İkinci grupta yer alan üreticilerin büyük çoğunluğu özellikle Asya ülkelerinde yer alıyor. Bu kapsamda, otomotiv üretimine Batı'dan daha geç başlayan Doğu dünyası da, kendi yerli markalarını kurarak rekabete giriş yapıyor.

TEKNOLOJİ FİRMALARI OTOMOBİL ÜRETİYOR

Küresel pazarlarda Togg'un rakibi olacak bu markalar çoğunlukla Çin'de faaliyet gösteriyor. Dünyanın açık ara en büyük otomotiv pazarı olan Çin, aynı zamanda dünyanın en büyük otomotiv üreticisi konumunda. Ülkede elektrikli otomobil üreten başlıca firma sayısı ise 100'ü geçiyor.

Bu firmaların büyük çoğunluğu aynı zamanda içten yanmalı motorlara sahip otomobiller de üretirken, bazıları ise teknoloji dünyasından elektrikli otomobil işine geçmiş durumda.

Çin'in en büyük yerli otomobil üreticileri şu şekilde sıralanabilir;

- BYD

- SAIC Motor

- NIO

- Xpeng

- Li Auto

- WM Motor

- Geely

- Byton

- Enovate

- Zhiji

- Xiaomi

- Dongfeng Motor

- Chang’an Automobile

- Guangzhou Automobile

- Chery Automobile

- FAW Group

- Evergrande

- BAIC Motor

- Zotye

- Aiways

- Great Wall Motors

- Human Horizons

- Singulato Motors

- Hozon Auto

- Brilliance Auto

- Avatr Technology

- Foxconn

Çin haricinde, Asya'daki önemli otomotiv üreticilerden Hindistan'da da birçok yerli üretici uzun yıllardır faaliyet gösteriyor.

Ülkedeki üreticilerin bazıları Avrupa'dan firma satın alacak kadar büyürken, bazılar ise henüz startup ölçeğinde faaliyet gösteriyor.

Hindistan'ın başlıca yerli otomobil üreticileri ise şu şekilde;

- Ashok Leyland

- Bajaj Auto

- Force Motors

- Hradyesh

- ICML

- Ola

- Mahindra & Mahindra

- Reva

- Pravaig Dynamics

- Premier

- Tara International

- Tata Motors

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Asya'da Çin ve Hindistan haricinde diğer ülkelerde de otomotiv endüstrisi bulunuyor. Bu üreticilerin büyük çoğunluğu ticari araç ve motosiklet üretirken, bir kısmı ise bazı markaların montaj üretimlerini gerçekleştiriyor.

Fakat, Asya'da kendi yerli markasını üreten ülkeler de var. Örneğin Endonezya Esemka markası ile yerli otomobil üretimi yaparken, Malezya Bufori ve Proton, İran ise Khodro ve Saipa ile yerli otomobil üretimi gerçekleştiriyor.