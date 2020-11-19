Yiğitcan Yıldız yyildiz@htgazete.com.tr

Gelecek yıllarda muhtemelen koronavirüs salgını ile birlikte anılacak 2020 yılı, aslında Türk otomotiv sanayisi açısından tarihi bir yıl olarak başladı.

Hatırlanacak olursa, yıl başında yüzünü gösteren Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) geliştirdiği elektrikli yerli otomobilin ardından, Şubat ayında da 'Yavru Vatan' Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) sevindirici bir haber geldi ve Kıbrıs'ın yerli elektrikli otomobili Günsel tanıtıldı.

Günsel, aradan geçen 9 ayın ardından ise Türkiye yollarına prototip olarak çıktı.

Henüz üretim aşamasına gelmemiş ön prototip olarak MÜSİAD EXPO 2020'de sergilenen araç ile küçük bir test sürüşü yaptık, fakat bunun ayrıntılarına geçmeden önce projenin arkasındaki isim olan Günsel Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel'in açıklamalarına bakmakta fayda var.

ÖNÜMÜZDEKİ YIL YOLLARA ÇIKACAK

Otomobil üretmenin kendisi için bir hayal olduğunu anlatarak sözlerine başlayan İrfan Suat Günsel, bundan sonraki hayalini ise, "Avrupa yollarında Günsel'i görmek" sözleri ile açıkladı.

Günsel, geliştirdikleri elektrikli otomobilin piyasa çıkış tarihi ile ilgili olarak, "1 yıl içerisinde KKTC'de seri üretime başlamak istiyoruz. Bunun hemen ardından ise Türkiye için soldan direksiyonlu versiyonları üreterek aracı Türkiye'de de satmaya başlayacağız. İlk etapta üretim rakamımızı yıllık 20 bin adet olarak belirledik. 2025'te 30 bin adet üretim hedefliyoruz" dedi.

Türkiye'de üretim için kapıyı açık bıraktıklarını da ifade eden Günsel, ileriki yıllarda kapasite ihtiyacının ortaya çıkması ile bu seçeneğin düşünülebileceğini belirtti.

Fuarda sergilenen B9 isimli b-segment hatchback modelin fiyatı hakkında da bilgiler paylaşan Günsel, aracın fiyatını b-segment elektrikli araçların en alt noktasında belirleyeceklerini bildirdi.

Günsel'in fuarda sergilendiği standın az ilerisinde TOGG'un yer almasından yola çıkarak, İrfan Suat Günsel'e TOGG hakkındaki görüşlerini de sorduk.

TOGG ile şimdilik bir temasta bulunmadıklarını belirten Günsel, "Önümüzdeki dönemde, diğer elektrikli araç üreticileri gibi TOGG ile de rekabet halinde olacağız. TOGG'u yakından takip ediyoruz. TOGG ve Günsel'in, BMW ile Mercedes gibi rakipler haline gelmesini hayal ediyoruz" dedi.

'KKTC KENDİNİ DÜNYAYA İSPATLAMALI'

Günsel Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, KKTC'nin dünyada tanınmamasının otomobilin ihracatında bir engel oluşturmayacağına inandığını da aktardı.

Bu noktada, dünyanın farklı ülkelerinden firmalar ile çalışmanın kendileri için önemli olduğunu aktaran Günsel, tüm dünyadan 800 tedarikçi firma ile çalıştıklarını ve bu tedarikçilerin 350'sinin Türk firmalar olduğunu söyledi.

Günsel, "Tüm dünyanın Günsel'e katkısı olduğunu söyleyebilirim. Dolayısı ile Günsel'in yollara çıkması ticari olarak da dünyanın çıkarına olacaktır. Tüm bunlara baktığımızda, KKTC'nin dünyada tanınmamasının otomobilin ihracatı konusunda dezavantaj yaratmayacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

KKTC'nin dünya sahnesinde yerini almasını hedeflediklerini kaydeden Günsel, "Bunu en iyi üretim ile başarabiliriz. Günsel'i KKTC'de üreterek, KKTC'den dünyaya göndermek istiyoruz. KKTC, üreterek hem dünyaya kendini ispatlamalı, hem de her zaman desteğini gördüğümüz ana vatanımıza yakışmalı diye düşünüyorum" dedi.

Kıbrıslı Günsel, fuarda ikinci modeli J9'un tasarım konseptini de standında sergiledi. SUV karoserindeki bu modele de olumlu geri dönüşler aldıklarını kaydeden İrfan Suat Günsel, 2 yıl içinde J9'un üretimine başlamak istediklerini ve üretim aşamasında mümkün oldukça prototipin tasarımına sadık kalmak istediklerini kaydetti.

YAZILIMLAR TÜRK MÜHENDİSLERE AİT

Günsel Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel'in açıklamalarının ardından gelelim şirketin geliştirdiği B9 modeline.

Ölçüleri itibariyle, şehir içi otomobili olarak tanımlanabilecek model, segmentindeki diğer modellerin aksine agresif çizgileri ve çerçevesiz kapıları ile coupe araçlara da göz kırpıyor.

Kıbrıs yolları için geliştirilen prototip aracın sağ taraftaki direksiyonuna geçildiğinde, alçak oturma pozisyonu ve yanal destekleri kuvvetli sportif koltukları ile, coupe havasının iç mekanda da devam ettiğini görüyoruz.

Konsolda vites kolu yerine, vites butonlarına yer verilmesi ise, ölçülerinden dolayı iç hacmi zaten kısıtlı olan otomobile önemli bir alan kazandırmış.

İç mekanda vites butonları haricinde herhangi bir fiziksel düğmeye yer verilmezken, aracın tüm fonksiyonları için orta konsolu kaplayan geniş bir multimedya ekranı kullanılmış. Bu ekran üzerinden, klima da dahil olmak üzere araç hakkındaki tüm kontroller dokunmatik olarak yapılabiliyor.

Multimedya ekranı ile tam dijital göstergelerin arkasındaki yazılımlar ise Günsel mühendislerine ait.

Günsel B9'un 140 kW gücündeki elektrik motoru, gaz pedalına ilk basıldığından itibaren gücünü hissettiriyor.

100 kilometreye 8 saniyede içerisinde çıkan aracın, bunu yaparken elektrik aksamdan ve dış ortamdan kabin içine ses almaması ise artı puan olarak karşımıza çıkıyor.

Tek şarjla 350 kilometre yol gidebilen otomobilin, hızlı şarj özelliği ile de 30 dakika içinde yüzde 80 oranında şarj olabildiğini de belirtelim. B9'un son hızı ise elektronik olarak saatte 170 km ile sınırlandırılmış durumda.

SPOR ARAÇLARI ARATMIYOR

Aracın yol tutuşuna gelecek olursak, tabandaki bataryaların aşağı çektiği ağırlık merkezi, alüminyum şasi ve karbon fiber gövde parçaları ile birleşince, ortaya spor otomobilleri aratmayan bir sürüş dinamiği çıkmış.

Prototip araçtaki ağır ve kalın direksiyon simidinin de bu algıya katkısı bir hayli fazla.

Günsel mühendislerinden, test ettiğimiz aracın prototip olmasından dolayı iç mekanda kullanılan malzemelerde ve hatta dış tasarımda bile üretime başlanınca değişiklikler olacağını öğrendik. Fakat, fuarda sergilenen aracın alüminyum şasisi ve karbon fiber gövde parçalarının üretim versiyonun da korunacağı bilgisini aldık.

Ayrıca, bizzat İrfan Suat Günsel'den, Kıbrıs'ta iki farklı firmanın şarj istasyon altyapısı kurmaya başladığını ve bu firmalardan birinin Zorlu Enerji olduğunu da öğrendik.

Hiç kuşkusuz, KKTC'nin yerli elektrikli otomobili hakkında sorulacak daha onlarca soru var. Bu aşamada alabildiğimiz cevapları aktarmaya çalıştık, belirsiz kalan alanlar ise aracın piyasa çıkması ile giderilecektir.

Sonuç olarak, Günsel'in ilk etapta B-hatchback bir model ile yollar çıkacak olması, kuşkusuz piyasaya görece uygun fiyatlı yüzde yüz elektrikli bir otomobil kazandıracaktır. Bu modelin tasarımında ve sürüşünde sportif ayrıntılara yer verilmesi ise, yenilikçi teknolojiye sahip olmak isteyenlerin yanı sıra, sürüş keyfi arayan sürücüleri de kendine çekecektir.