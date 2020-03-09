Yiğitcan Yıldız yyildiz@htgazete.com.tr

Yeni yılın henüz başında olmamıza rağmen, otomobil sektöründe gurur verici gelişmeler yaşanıyor. 7'den 70'e tüm Türkiye 27 Aralık 2019'da ortaya çıkan yerli otomobilin heyecanını üzerinden atamamışken, bir başka güzel haber de Şubat ayı ortasında 'yavru vatan'dan geldi.

Öyle ki, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) geliştirilen ve üretilen elektrikli otomobil Günsel, satışa hazır versiyonu ile kamuoyuna tanıtıldı.

Böylece, Devrim otomobilinin hüzünlü hikayesinin üzerinden geçen 60 yıllık bekleyişin ardından, bir değil 2 yerli otomobilimiz oldu.

Yüzde yüz elektrikle çalışan bir otomobil olan Günsel'in ortaya çıkışı ile birlikte ise, aynı Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nda (TOGG) olduğu gibi birçok soru işareti doğdu.

TOGG CEO'su Gürcan Karakaş Ocak ayında gerçekleştirdiği toplantı ile merak edilen noktaların altını doldursa da, Günsel'de henüz böyle bir durum gerçekleşmedi.

Durum böyle olunca da, KKTC'nin yerli otomobili hakkında merak edilenleri projeye liderlik eden Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel'e sorduk.

ÜNİVERSİTEDE GELİŞTİRİLDİ

Öncelikle, Günsel'in Yakın Doğu Üniversitesi'nde ve üniversitenin öğrencileri, akademik kadrosu ve ev sahipliği yaptığı girişimler işbirliği ile geliştirildiğini belirtelim.

Otomobilin, Yakın Doğu Üniversitesi akademisyenleriyle beraber geliştirildiğini vurgulayan Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, "Gelecek nesil motorlar, yerli batarya hücresi üretimi, otonom teknolojiler ve yapay zeka alanlarında Ar-Ge çalışmaları yürütüyoruz. Yakın Doğu Üniversitesi teknokentinde girişimlerin kurulup Günsel'in tedarikçisi olması için de destekliyoruz" dedi.

ÜRETİMİN YÜZDE 90'I İHRAÇ EDİLECEK

Günsel'in üniversite birikimi ile geliştirilen yüzde yüz elektrikli otomobil olması her ne kadar çok önemli ve üzerinde durulması gereken bir nokta olsa da, otomobilin uluslararası düzeyde resmi olarak tanınmayan KKTC'de üretiliyor olması ihracat konusundaki soru işaretlerini beraberinde getiriyor.

Öyle ki, bizzat İrfan Suat Günsel'in açıkladığı rakamlara göre, yılda 20 bin araç üretilecek. Bunun 18 binlik kısmı için ise ihracat hedefleniyor.

Bu noktada, İran, Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ve Orta Doğu ülkelerinde Günsel'in ihracatında bir problem ile karşılaşmayabileceklerini kaydeden Günsel, batı ülkelerine yapılacak ihracatta ise gerekirse Türkiye'den destek alabileceklerini ifade etti.

Günsel, "Öncelikle, otomobilimizin Avrupa güvenlik testlerinden geçmesinin ardından gerekli sertifikaları almayı hedefliyoruz. Sonrası ise ihracat yapmaya başlayacağız. Yapabildiğimiz her yere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üzerinden satış yapacağız. Adaletsiz ambargolarla karşılaştığımız noktalarda ise anavatan Türkiye'mizin destekleriyle satacağız" dedi.

İrfan Suat Günsel, otomobili Türkiye üzerinden satmaları halinde bile 'Made in Turkish Republic of Northern Cyprus' olarak dış pazarlara satacaklarını vurgulayarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde doğrudan, diğer yerlerde bayi ağlarımızla satış yapacaklarını söyledi.

Otomobilin fiyatı ile ilgili olarak da sorularımızı cevaplayan Günsel, "Günsel B9 ile gençleri yakalamak istiyoruz. Fiyatı aynı klasmandaki içten yanmalı arabalarla rekabet edebilecek şekilde düşük tutmaya çalışıyoruz" dedi.

'TOGG RAKİBİMİZ DEĞİL'

Türkiye ve KKTC'nin yerli otomobillerinin ikisinin de yüzde yüz elektrikli olması, önümüzdeki yıllarda bu markaları kendi aralarında da rekabete girişebileceğine işaret ediyor.

Bu kapsamda TOGG ile rekabet için nasıl bir strateji izleneceğini sorduğumuz Günsel, "B9 modelimiz, TOGG’un hedef kitlesinin dışında kalan kullanıcıları hedefliyor. Günsel J9 ile TOGG portföyü kesişse de tasarım dillerimiz, dolayısıyla hedeflediğimiz kullanıcılar farklı. Ayrıca, piyasada daha çok Türk markası görmek bizi sevindirir, işbirliğini, kaliteyi, Türk markasına ve Türk teknolojisine duyulan güveni artırır. Özetle, Türk markalarının rakipleri Almanya, Fransa, Japonya, İngiltere, Kore’de bulunuyor" dedi.

Günsel, otomobilin geliştirilme sürecinde TOGG ekibi ile temaslarının olup olmadığı şeklindeki sorumuzu ise, "Henüz TOGG ile bir temasımız olmadı" diyerek cevapladı.

28 ülkeden, 800 tedarikçi ile çalıştıklarını kaydeden Günsel, "Türkiye'miz TSE homologasyonlar konusunda hizmet veriyor. Günsel B9 satışa sunulmadan önce Euro NCAP testine girecek. Uluslararası sertifikalar aşamayacağımız sorunlar değil" dedi.

'BEYİN GÖÇÜNÜ TERSİNE ÇEVİRDİK'

İrfan Suat Günsel, Günsel otomobili için istihdamda binli rakamların üzerine çıkacaklarını da söyledi.

Bu rakamın içinde tedarikçilerin de olduğu kaydeden Günsel, "Şimdiye kadar yaptığımız istihdamla beyin göçünü tersine çevirdik. Dünyanın dört bir yanında çalışan vatanını özleyen Kıbrıs Türklerini ve Türkiye'mizin yeteneklerini adamızda toplamak istiyoruz" dedi.

KKTC'de yollarından araçlar bilindiği üzere sağdan direksiyonlu. Bu noktada, otomobilin dünya pazarlarına ihracatı için soldan direksiyonlu versiyonları olmazsa olmazların arasında yer alıyor.

Bu durumun ek bir maliyet yaratabileceğini kaydeden Günsel, "Modellerimizi en başından sağdan ve soldan direksiyonla üretilebilecek şekilde tasarlıyoruz. Elbette bir maliyeti olacak ancak üretim planımızı etkilemeyecek" dedi.

ŞARJ İSTASYONU YATIRIMI YAPACAK

Günsel hakkında bir diğer merak edilen nokta da, otomobilin elektrikli olması sebebiyle şarj istasyonu altyapısı. Kendi yatırımları ile bu ihtiyaca cevap verebileceklerini belirten Günsel, "Şarj istasyonları için yatırım yapmayı planlıyoruz. Ayrıca, var olan şarj istasyon ağlarıyla işbirliğine giderek ilerleyeceğiz" diye konuştu.

İrfan Suat Günsel, Kıbrıs'ın otomobilinin Türkiye'deki ve KKTC'deki satış adedi hedefleri hakkında ise bir bilgi paylaşmadı.

Son olarak, KKTC'nin yerli otomobilinin dünyaya tanıtımı için uluslararası fuarların değerlendirildiğini belirtelim.

'Made in Turkish Republic of Northern Cyprus' damgası ile yollara çıkacak Günsel, dünyada resmi olarak tanınmayan KKTC'nin ürettiği otomobil ile tanınacak olması bakımından ayrı bir anlam taşıyor.