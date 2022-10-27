Liderliğe oynayacak! 0:00 / 0:00

Türkiye'nin yerli otomobili Togg, artık ete kemiğe büründü. Bundan 3 yıl önce ön gösterimi yapılan otomobil, 29 Ekim'de Gemlik'te bantlarda inmeye başlayacak.

Sıfırdan elektrikli otomobil markası olarak doğan Togg, ilk etapta c-segment SUV bir araç üretecek. İlerleyen süreçte sedan, b-segment SUV, hatchback, MPV ve hafif ticari modeller de gelecek.

Her ne kadar Togg CEO'su Gürcan Karakaş zaman zaman yerli otomobil hakkında çeşitli bilgiler verse de, bu aracın yol haritası hakkında henüz detaylı bir açıklama yapılmış değil.

Kamuoyunda ilginin yoğun olmasına karşın detaylı bilgilerin açıklanmaması ise Togg hakkındaki çok fazla soru sorulmasına neden oluyor.

Mesela, bu otomobilin satış fiyatı, üretim adet hedefi, ihracat takvimi, satış kanalı, bakım aralıkları ve ücreti, garanti süresi, batarya değişim bedeli gibi hem sektörü hem de tüketiciyi yakından ilgilendiren bilgiler belirsizliğini koruyor.

Ayrıca, ilk yıl üretilecek araçlardan kaçının kamuya, kaçının bireysel kullanıcıya satılacağı da henüz açıklanmış değil.

Yoğun ilgiye karşın bu sis perdesinin giderilmemesi, Togg'un müşteri kaybetmesine yol açıyor olabilir. Örneğin, Togg'u heyecanla bekleyen ve satın almak isteyen bir kullanıcı, bu bilgilere erişemediği için belki de yeni bir araç ihtiyacını başka markalara yönelerek gideriyor olabilir.

Bu da, önümüzdeki dönemde Togg'un satış rakamlarına olumsuz yansıyabilir.

ÜRETİM HEDEFİNİ BAKAN VARANK AÇIKLADI

Togg hakkında en somut açıklamalardan birini ise, önceki akşam Habertürk yayınına katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yaptı.

Togg hakkında merak edilen soruları yanıtlayan Varank, otomobilin ilk yıl üretim hedefinin yaklaşık 17-18 bin civarında olduğunu bildirdi. Bakan Varank, aracın fiyatı ile ilgili olarak da, daha önce Togg CEO'su Gürcan Karakaş'ın ısrarla vurguladığı şekilde, C segment SUV araçlarla rekabetçi olacağını söyledi.

Bakan Varank'ın açıklamaları, yeni soru işaretlerini de beraberinde getirdi.

Yılda 600 bin civarı binek otomobilin satıldığı Türkiye'de yıl içinde 194 bin adet SUV model satılıyor. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, geçen yıl satılan SUV modellerin 179 bin 600 adedini B ve C segment SUV araçlar oluşturdu. Bunların ise 123 bini C segment SUV olarak kayıtlara geçti.

Sektör yetkililerinin beklentileri ve ilk 9 aylık rakamlara bakıldığında, otomobil pazarının 2022'yi geçen yıla benzer seviyede kapatması bekleniyor. Bu yıl, SUV araçların toplam pazar içindeki payının yüzde 35'lerden yüzde 40'a çıktığı düşünüldüğünde, SUV satışlarının yıl sonunda 200 binleri geçebileceği söylenebilir.

EN ÇOK SATILAN SUV OLABİLİR

Bakan Varank'ın açıklamalarına dönecek olursak, eğer Togg ilk yıl 18 bin adet SUV üretmeyi başarabilirse, bu araçların tamamının iç pazarda satılacağını kabul edersek, ortaya gerçekten hatırı sayılır bir pazar payı çıkıyor.

Buna göre, bahsi geçen rakamlara ulaşılması halinde, Togg'un SUV modelinin toplam SUV pazarından yüzde 10'a yakın pay alacağı, kendi segmenti olan C SUV pazarından ise yüzde 15 kadar pazar payı elde edeceği görülüyor.

Ayrıca, açıklanan üretim hedefi, Togg'un geçen sene 18 bin adet satış rakamı ile Türkiye'nin en çok satan SUV modeli olan Egea Cross ile de liderlik için yarışacağı anlamına geliyor.

Bu noktada, Togg'un ilk yıl üretim hedefleri içerisinde sedan modelinin olup olmadığı sorusu akla gelebilir.

Daha önce yapılan açıklamalarda, yıl başında CES fuarında tanıtılan sedan modelin, SUV'un satışa çıkmasından 18 ay sonra yollara çıkacağı belirtilmişti. Dolayısı ile, Gemlik'teki yerli otomobil fabrikasında ilk yıl sadece SUV modelin üretileceğinin altını çizelim.

Togg'un ihracata başlama tarihi ise, üretimin başladığı ikinci yıl olarak verilmişti. Bu açıklamadan yola çıkarak, ilk yıl üretilen tüm araçların sadece iç pazarda satılacağını söyleyebiliriz.

TÜM ELEKTRİKLİ ARAÇLARDAN DAHA FAZLA SATACAK

Öte yandan, geçen yılın tamamında 2 bin 850 adet elektrikli otomobilin satıldığı Türkiye'de, yılın ilk 9 ayında elektrikli araç satışları 4 binin üzerine çıktı. Yıl sonuna kadar bu sayının 5 bini aşması bekleniyor.

Pazar verileri ile Bakan Varank'ın açıkladığı Togg'un hedefleri alt alta koyulduğunda, yerli otomobilin Türkiye'nin açık ara en çok satılan elektrikli modeli olacağı görülüyor.

Türkiye yollarında toplamda 10 bine yakın elektrikli otomobil olduğu göz önüne alındığında, eğer Bakan Varank'ın açıkladığı rakam tutturulabilirse, Togg Türkiye'de bugüne kadar satılan tüm elektrikli otomobillerden daha fazla sayıda elektrikli otomobili ilk yılında satmış olacak.