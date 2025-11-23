Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bilişim
        Cihaz
        İnternet
        Mobil
        Oyun
        Sosyal Medya
        Uygulama
        Yapay Zeka
        BIST 100 10.922,86 %-0,52
        DOLAR 42,4380 %0,16
        EURO 48,9013 %-0,08
        GRAM ALTIN 5.552,10 %-0,04
        FAİZ 39,67 %0,23
        GÜMÜŞ GRAM 68,18 %-0,95
        BITCOIN 86.094,00 %2,06
        GBP/TRY 55,6323 %0,31
        EUR/USD 1,1513 %-0,13
        BRENT 62,56 %-1,29
        ÇEYREK ALTIN 9.077,69 %-0,04
        Haberler Ekonomi Teknoloji Bilişim Yerli ramjet itki sistemi ile başarılı test - Teknoloji Haberleri

        Yerli ramjet itki sistemi ile başarılı test

        DeltaV Uzay Teknolojileri tarafından geliştirilen ramjet itki sisteminin testi başarıyla gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2025 - 12:34 Güncelleme: 23.11.2025 - 12:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yerli ramjet itki sistemi ile başarılı test
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, yerli imkanlarla geliştirilen ramjet itki sistemlerinin testlerine Sinop Test Merkezi’nde devam edildiğini bildirdi.

        Görgün, şunları kaydetti:

        "Yüksek hızlı, hava solumalı itki teknolojilerinde yeni bir eşik aşılması, geleceğin sesüstü uçuş platformlarına giden yolda stratejik bir kilometre taşı oluşturması bakımından büyük önem taşımaktadır. DeltaV Uzay Teknolojileri AŞ ile Başkanlığımız koordinasyonunda yürütülen çalışmalar, ülkemizin kritik teknolojilerde tam bağımsızlık vizyonuna değerli katkılar sunmaya devam ediyor. Bu başarıda emeği geçen tüm mühendislerimizi, teknisyenlerimizi ve çalışma arkadaşlarımızı gönülden tebrik ediyorum."

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Avukattan çifte cinayet! Otel sahibi baba ile oğlunu öldürdü!
        Avukattan çifte cinayet! Otel sahibi baba ile oğlunu öldürdü!
        Tedesco kararını verdi!
        Tedesco kararını verdi!
        Engelli bakım merkezinde feci yangın! Otizmli Poyraz kahretti!
        Engelli bakım merkezinde feci yangın! Otizmli Poyraz kahretti!
        Galatasaray'dan sakatlık açıklaması!
        Galatasaray'dan sakatlık açıklaması!
        Venezuela'dan ABD'ye: Tehditlere "başı dik" karşılık veriyoruz
        Venezuela'dan ABD'ye: Tehditlere "başı dik" karşılık veriyoruz
        "1 penaltı, 1 kırmızıyı atladı!"
        "1 penaltı, 1 kırmızıyı atladı!"
        İşte Sergen Yalçın'ın Samsunspor 11'i!
        İşte Sergen Yalçın'ın Samsunspor 11'i!
        Sahte karakol vakası! 1950'lilere damga vuran hikaye!
        Sahte karakol vakası! 1950'lilere damga vuran hikaye!
        "Trump'ın Rusya-Ukrayna planı görüşülecek"
        "Trump'ın Rusya-Ukrayna planı görüşülecek"
        Yağmur tam batıda! Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde!
        Yağmur tam batıda! Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde!
        COP31'in dönem başkanı ve ev sahibi Türkiye oldu
        COP31'in dönem başkanı ve ev sahibi Türkiye oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi'nde konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi'nde konuştu
        Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu
        Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu
        Artık herkesi korkutuyor
        Artık herkesi korkutuyor
        Viral döneri kimler denedi?
        Viral döneri kimler denedi?
        Yeryüzünün en büyük ülkeleri
        Yeryüzünün en büyük ülkeleri
        Hangi genetik özellikler sadece babadan geçiyor?
        Hangi genetik özellikler sadece babadan geçiyor?
        İmralı'ya gidecek komisyon üyeleri belli oldu
        İmralı'ya gidecek komisyon üyeleri belli oldu
        "Meryem çok para istemiş"
        "Meryem çok para istemiş"
        Boğazın şatosu satılığa çıkarıldı
        Boğazın şatosu satılığa çıkarıldı