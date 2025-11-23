Yerli ramjet itki sistemi ile başarılı test

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, yerli imkanlarla geliştirilen ramjet itki sistemlerinin testlerine Sinop Test Merkezi’nde devam edildiğini bildirdi.

Görgün, şunları kaydetti:

"Yüksek hızlı, hava solumalı itki teknolojilerinde yeni bir eşik aşılması, geleceğin sesüstü uçuş platformlarına giden yolda stratejik bir kilometre taşı oluşturması bakımından büyük önem taşımaktadır. DeltaV Uzay Teknolojileri AŞ ile Başkanlığımız koordinasyonunda yürütülen çalışmalar, ülkemizin kritik teknolojilerde tam bağımsızlık vizyonuna değerli katkılar sunmaya devam ediyor. Bu başarıda emeği geçen tüm mühendislerimizi, teknisyenlerimizi ve çalışma arkadaşlarımızı gönülden tebrik ediyorum."