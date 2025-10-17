Yerli sistem, NATO tatbikatı görevinde

STM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İlk yerli müşterek bulut altı İHA/İDA sistemlerimiz NATO tatbikatında görevde. NATO Innovation Continuum 2025 SHINE etkinliğinde, taktik İHA sistemlerimizle yüzer mayınların tespiti ve imhasını içeren senaryoyu başarıyla tamamladık. Gözcü İHA TOGAN tarafından tespit edilen yüzer mayın bilgileri, MARLİN İDA üzerinden Komuta Kontrol Merkezi’ne aktarıldı. Merkezin yönlendirmesiyle KARGU Vurucu İHA, mayını başarıyla imha etti. Bu görevle; İHA, İDA ve Komuta Kontrol Sistemleri arasındaki entegre, müşterek kabiliyetlerimizi NATO sahasında güçlü biçimde sergiledik" ifadeleri kullanıldı.

*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.