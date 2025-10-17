Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bilişim
        Cihaz
        İnternet
        Mobil
        Oyun
        Sosyal Medya
        Uygulama
        Yapay Zeka
        BIST 100 10.370,78 %-0,90
        DOLAR 41,9100 %0,15
        EURO 49,0481 %0,08
        GRAM ALTIN 5.867,91 %0,77
        FAİZ 40,60 %-0,25
        GÜMÜŞ GRAM 72,77 %-0,27
        BITCOIN 108.167,00 %0,26
        GBP/TRY 56,3605 %0,16
        EUR/USD 1,1692 %0,04
        BRENT 61,06 %-1,37
        ÇEYREK ALTIN 9.594,04 %0,77
        Haberler Ekonomi Teknoloji Yerli sistem, NATO tatbikatı görevinde - Teknoloji Haberleri

        Yerli sistem, NATO tatbikatı görevinde

        Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. (STM), ilk yerli müşterek bulut altı İHA/İDA sisteminin NATO tatbikatı görevinde; taktik İHA sistemlerinin yüzer mayınların tespiti ve imhasını içeren senaryoyu başarıyla tamamladığını duyurdu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.10.2025 - 01:29 Güncelleme: 17.10.2025 - 01:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yerli sistem, NATO tatbikatı görevinde
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        STM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İlk yerli müşterek bulut altı İHA/İDA sistemlerimiz NATO tatbikatında görevde. NATO Innovation Continuum 2025 SHINE etkinliğinde, taktik İHA sistemlerimizle yüzer mayınların tespiti ve imhasını içeren senaryoyu başarıyla tamamladık. Gözcü İHA TOGAN tarafından tespit edilen yüzer mayın bilgileri, MARLİN İDA üzerinden Komuta Kontrol Merkezi’ne aktarıldı. Merkezin yönlendirmesiyle KARGU Vurucu İHA, mayını başarıyla imha etti. Bu görevle; İHA, İDA ve Komuta Kontrol Sistemleri arasındaki entegre, müşterek kabiliyetlerimizi NATO sahasında güçlü biçimde sergiledik" ifadeleri kullanıldı.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail Lübnan'a saldırdı
        İsrail Lübnan'a saldırdı
        Anaokuluna kapatma kararı
        Anaokuluna kapatma kararı
        Trump ile Putin telefonda görüştü
        Trump ile Putin telefonda görüştü
        Dehşet görüntüler ortaya çıktı
        Dehşet görüntüler ortaya çıktı
        Su şehri Bursa'da su bitti
        Su şehri Bursa'da su bitti
        Sahte e-imza skandalına DDK incelemesi
        Sahte e-imza skandalına DDK incelemesi
        Ağabeyini öldürdüğü 14 yıl sonra ortaya çıktı!
        Ağabeyini öldürdüğü 14 yıl sonra ortaya çıktı!
        Holse'den HT Spor'a özel açıklamalar!
        Holse'den HT Spor'a özel açıklamalar!
        İsmail Yüksek'ten büyük çıkış!
        İsmail Yüksek'ten büyük çıkış!
        Öğrenciye gasp müdüre darp! Okulda dehşet!
        Öğrenciye gasp müdüre darp! Okulda dehşet!
        'Konut ucuz; fiyat artar'
        'Konut ucuz; fiyat artar'
        Fenerbahçe'den Leon Goretzka'ya kanca!
        Fenerbahçe'den Leon Goretzka'ya kanca!
        Yunan muhalefeti: "Trump Erdoğan'ı överken biz dekor olduk"
        Yunan muhalefeti: "Trump Erdoğan'ı överken biz dekor olduk"
        Safari turları için kota getirildi
        Safari turları için kota getirildi
        EPDK'dan tazminat düzenlemesi
        EPDK'dan tazminat düzenlemesi
        Sezgin Baran Korkmaz'a gözaltı kararı!
        Sezgin Baran Korkmaz'a gözaltı kararı!
        "Enerji dönüşümü için finansmana erişim kolaylaşmalı"
        "Enerji dönüşümü için finansmana erişim kolaylaşmalı"
        İşte play-off'taki muhtemel rakiplerimiz!
        İşte play-off'taki muhtemel rakiplerimiz!
        Sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
        Sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
        5G ihalesi sonuçlandı
        5G ihalesi sonuçlandı