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Yerli turistler geçen yılın üçüncü çeyreğindeki seyahatlerinde 63,4 milyar lira harcadı

Yerli turistlerin Temmuz-Eylül 2022 döneminde yurt içinde yaptığı seyahat harcamaları, 2021'in aynı dönemine göre yüzde 112,6 artışla 63 milyar 366 milyon 190 bin lira olarak kaydedildi

Yerli turistler geçen yılın üçüncü çeyreğindeki seyahatlerinde 63,4 milyar lira harcadı
HABERTURK.COM

Türkiye İstatistik Kurumu, 2022 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin "hane halkı yurt içi turizm" verilerini açıkladı.

Buna göre, geçen yılın üçüncü çeyreğinde, yurt içinde 19 milyon 156 bin kişi seyahat etti. Seyahate çıkanların bir ve daha fazla geceleme kaydıyla ülke içinde yaptıkları toplam seyahat sayısı, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1,1 yükselişle 23 milyon 384 bin olarak gerçekleşti.

Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 225 milyon 206 bin geceleme yaptı. Ortalama geceleme sayısı 9,6 olurken seyahat başına ortalama harcama ise 2 bin 710 lira olarak kayıtlara geçti.

HARCAMALAR ARTTI

Yerli turistlerin yurt içinde yaptıkları seyahat harcamalarının tutarı, geçen yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 112,6 artarak 63 milyar 366 milyon 190 bin lirayı buldu.

Bu harcamaların yüzde 88,7'sini 56 milyar 190 milyon 944 bin lirayla kişisel harcamalar, yüzde 11,3'ünü ise 7 milyar 175 milyon 247 bin lirayla paket tur harcamaları oluşturdu.

2022'nin üçüncü çeyreğinde toplam seyahat harcamalarında en fazla payı yüzde 31,8 ile yeme ve içme, yüzde 27,8 ile ulaştırma ve yüzde 15,1 ile konaklama aldı. Harcama türlerinin 2021 yılının aynı dönemine göre değişim oranları incelendiğinde ise yeme ve içme harcamalarında yüzde 108,5, ulaştırma harcamalarında yüzde 155,8 ve konaklama harcamalarında yüzde 110,1'lik artış gerçekleşti.

YAKINLARI ZİYARET İLK SIRADA

Temmuz-Eylül 2022 döneminde yakınları ziyaret amacıyla yapılan seyahatler yüzde 53 ile ilk sırada yer aldı. Bunu yüzde 41,3 ile "gezi, eğlence, tatil", yüzde 2,4 ile "sağlık" izledi.

Bu dönemde seyahate çıkanlar 137 milyon 265 bin geceleme sayısıyla en çok "arkadaş veya akraba evinde" kaldı. Konaklama türlerine göre geceleme sayısında ikinci sırada 52 milyon 889 bin geceleme ile "kendi evi" yer alırken "otel" 19 milyon 594 bin geceleme sayısı ile üçüncü sırada kayıtlara geçti.

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