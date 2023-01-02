Yerli ve milli uygulama: Tarım Cebimde

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Teknoloji Uygulama Yerli ve milli uygulama: Tarım Cebimde
ABONE OL

'Tarım Cebimde' uygulaması hayata geçrildi

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci,Tarım Cebimde Uygulaması Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. Uygulamanın tamamen 'Yerli ve milli' olduğunun vurgusunu yaptı.

Yerli ve milli uygulama: Tarım Cebimde
HABERTURK.COM / AA

Çiftçilerin, üreticilerin ve piyasanın gelişmesine katkıda bulunma hedefiyle hayata geçirilen 'Tarım Cebimde' uygulamasının tanıtım toplantısında konuşma yapan Tarım Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci bu 'yerli' uygulamanın hayata geçmesinin ciddi öneme sahip olduğunun vurgusunu yaptı.

Bakan Kirişci, "Dijitalleşme konusundaki çalışmalarımız, tıpkı diğer çalışmalarımızda olduğu gibi planladığımız şekilde gerek içerik gerekse de takvimsel olarak aksaklık yaşanmaksızın devam etmektedir" şeklinde konuştu.

"DİJİTALLEŞME ADINA BİR DEVRİM"

Vahit Kirişci, "Attığımız adımı sıradan bir adım olarak görmüyor, AK Parti hükümetleri mevzuat alanında ülkemize kazandırdığı Tarım Kanunu’ndan başlayarak, doğumculuk kanunu, ıslahçı hakları kanunu, tarım sigortaları kanunu, lisanslı depoculuk gibi mevzuat açısından pek çok düzenlemeyi nasıl hükümetlerimiz, çiftçilerimizin, üreticilerimizin, piyasamızın istifadesine sunmuşlar ve bundan dolayı büyük bir değişim ve dönüşüm sağlamışlarsa burada da dijitalleşme adına buna bir devrim diyebiliriz" dedi.

"YERLİ VE MİLLİ BİR UYGULAMA"

Kirişci, "Tarım Cebimde uygulaması, mobil bir uygulamadır. Burada paylaşacağımız da uygulamanın ilk versiyonudur. Tıpkı diğer yazımlar gibi bu da süreç içerisinde mutlaka kendini güncelleyecektir. Tarım Cebimde 1.0, her bakımdan Bakanlığımıza ait yerli ve milli uygulamadır. İlk günden bu güne uygulamanın hayata geçirilmesinde dökülen akıl ve alın teri Bakanlığımız personeline aittir. Bir diğer ilgi çekici yönü, herhangi bir özel bütçe oluşturulmaksızın kendi iç kaynaklarımızla bu uygulamayı hayata geçirmiş olmamız ve iç kaynaklarımızın bu uygulama için seferber edilmiş olmasıdır" vurgusunu yaptı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Microsoft için açılan davanın tarihi belli oldu! - Teknoloji Haberleri
TEKNOLOJİ Ön duruşma tarihi belli oldu!
Trump Facebook'a dönüyor mu?
TEKNOLOJİ Trump Facebook'a dönüyor mu?
2023'ün merakla beklenen telefonları! 2023'te çıkacak Samsung ve Apple telefonlar hangileri?
TEKNOLOJİ 2023'ün merakla beklenen telefonları
Telefon hafızası nasıl temizlenir? Telefon hafızası temizleme yöntemleri - Teknoloji haberleri
TEKNOLOJİ Hafıza temizlemenin az bilinen 10 yolu
3,2 yılda bir telefon değiştiriliyor!
TEKNOLOJİ Tüketici yenilenmiş telefona yöneliyor
Twitter global kesintinin ardından yeniden çalışmaya başladı
TEKNOLOJİ Twitter'a saatlerce ulaşılamadı
Youtube'a çocukların gizliliği davası! - Teknoloji Haberleri
TEKNOLOJİ YouTube'a çocukların gizliliği davası!
10 Teknoloji devi 2022’de toplam 457 milyar dolar zarar etti! - Teknoloji Haberleri
TEKNOLOJİ Tekno devler 457 milyar dolar zararda
Devletler 'görünmez' olacak
TEKNOLOJİ Devletler 'görünmez' olacak
9.8 milyar dolarlık çip yatırımı
TEKNOLOJİ 9.8 milyar dolarlık çip yatırımı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.