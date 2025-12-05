Habertürk
        Yerlikaya: Türkiye, Filistin halkının yanında

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Türkiye, dün olduğu gibi bugün de, yarın da Filistin halkının yanında olacaktır" dedi

        Giriş: 05.12.2025 - 23:04 Güncelleme: 05.12.2025 - 23:04
        Yerlikaya: Türkiye, Filistin halkının yanında
        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Filistin Halkıyla Dayanışma Günü mesajımız son derece açıktır. Türkiye, dün olduğu gibi bugün de, yarın da Filistin halkının yanında olacaktır. Filistin halkı özgürlüğüne kavuşuncaya; bağımsız, egemen, toprak bütünlüğü haiz; 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin Devleti kuruluncaya kadar, sebat ve sabırla yol almaya devam edecektir” ifadelerini kullandı.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

