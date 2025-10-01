Habertürk
        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Biz vatandaşlarımıza radar denetimlerinin olduğu yerleri, güzergaha girdiği zaman orada kaç tane, nerede radar olduğunu gösteren şeyler yapacağız. Şu anda da uyarı levhaları var. Biz vatandaşlarımıza radar denetimleriyle ilgili tuzak kurmuyoruz." dedi. Yerlikaya, yeni bir program hazırladıklarını ve test aşamasında olduğunu söyledi

        Giriş: 01.10.2025 - 22:37 Güncelleme: 01.10.2025 - 22:37
        Yerlikaya: Yeni bir program hazırlıyoruz
        İçişleri Bakanı Yerlikaya, TBMM 28. Dönem 4. Yasama Yılı'nın başlaması dolayısıyla düzenlenen resepsiyonda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

        Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılması planlanan düzenlemelere ilişkin soru üzerine Yerlikaya, "Cumhurbaşkanlığı genelgesi, bunun da ne zaman tamamlanacağını ve bununla ilgili ne yapılması gerektiğini anlatıyor. Bizim niyetimiz şu, yeni 36 maddelik kanun tasarısı inşallah gazi Meclis'te yasa haline getirilirse, ondan önce hazırlıkların tamamının bitirilmesine yönelik." diye konuştu.

        Elektronik Denetleme Sistemi haritalarının yayımlanmasına yönelik soruya Yerlikaya, "bu konuda yeni çalışmaların olduğu" yanıtını verdi. Yeni bir program hazırladıklarını ve test aşamasında olduğunu söyleyen Yerlikaya, şunları kaydetti:

        "Biz vatandaşlarımıza radar denetimlerinin olduğu yerleri, güzergaha girdiği zaman orada kaç tane, nerede radar olduğunu gösteren şeyler yapacağız. Şu anda da uyarı levhaları var. Biz vatandaşlarımıza radar denetimleriyle ilgili tuzak kurmuyoruz. En fazla hız kural ihlalinin olduğu, ölümlü ve yaralanmalı kazaların olduğu yerlerde radar denetimi yaptığımızı önceden söylüyoruz. Şimdi bunu ileriye götürüyoruz aplikasyonla veriyor olacağız. Amacımız ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının olmasını engellemek."

