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En sağlıksız besinler açıklandı!

Giriş: 31.03.2019 - 09:49 | Güncelleme:  HABERTURK.COM

Eatthis.com insan sağlığına zarar veren 30 ürünü açıkladı. Açıkladığı 30 besinin yanı sıra, ürünlerin içindeki zararlı maddeleri de belirtti!

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    Amerika'da sağlıklı yaşam alanında tüyolar veren eatthis.com insan sağlığına zarar verebilecek 30 ürünü açıkladı.

  • 2Yeryüzünün en sağlıksız 30 besini açıklandı
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    Açıkladığı 30 besinin yanı sıra, ürünlerin içindeki zararlı maddeleri de belirtti.

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    İşlenmiş et

    Zararlı içerik: Nitrat, aşırı tuz

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    Tatlandırıcı

    Zararlı içerik: Sukraloz

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    Aşırı yağda kızartılmış yiyecekler

    Zararlı içerik: Hidrojenize yağ

  • 6Yeryüzünün en sağlıksız 30 besini açıklandı
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    Mikrodalga patlamış mısırı

    Zararlı içerik: Trans yağlar

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    Cips

    Zararlı içerik: Monosodyum glutamat

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    Şekerlemeler

    Zararlı içerik: Yapay boya, fazla şeker, doymuş yağ

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    Beyaz şeker

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    Sosisli sandviç

    Zararlı içerik: Yüksek tuz, Orange B (gıda boyası)

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    Tavuk nugget

    Zararlı içerik: Digliserid, Red #40 (gıda boyası),karajenan

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    Kahve kreması

    Zararlı içerik: Titanyum dioksit, trans yağlar ve şeker

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    Beyaz un

    Zararlı içerik: Klor dioksit

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    Tofu

    Zararlı içerik: Magnezyum sülfat

  • 15Yeryüzünün en sağlıksız 30 besini açıklandı
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    Dondurulmuş balık ve deniz ürünleri

    Zararlı içerik: Tert-bütilhidrokinon

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    Margarin

    Zararlı içerik: Potasyum sorbat, trans yağ, soya yağı, gıda boyası

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    Şekerli kahvaltılık gevrek

    Zararlı içerik: İşlenmiş karbonhidrat ve şeker.

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    Hazır turşu

    Zararlı içerik: Yüksek tuz ve potasyum benzoat (koruyucu katkı madde)

  • 19Yeryüzünün en sağlıksız 30 besini açıklandı
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    Hindi

    Zararlı içerik: Arsenik

  • 20Yeryüzünün en sağlıksız 30 besini açıklandı
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    İşlenmiş somon

    Zararlı içerik: PCB (Poliklorlu bifenil)

  • 21Yeryüzünün en sağlıksız 30 besini açıklandı
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    Muffin

    Zararlı içerik: Soya yağı, yüksek fruktozlu mısır şurubu ve trans yağlar

  • 22Yeryüzünün en sağlıksız 30 besini açıklandı
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    Yapay çikolatayla kaplanmış gıdalar

    Zararlı içerik: Polisorbat 60

  • 23Yeryüzünün en sağlıksız 30 besini açıklandı
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    Kurutulmuş meyve

    Zararlı içerik: Sülfit

  • 24Yeryüzünün en sağlıksız 30 besini açıklandı
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    Pankek şurubu

    Zararlı içerik: Yüksek fruktozlu mısır şurubu

  • 25Yeryüzünün en sağlıksız 30 besini açıklandı
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    Dondurma

    Zararlı içerik: Soya yağı, titanyum dioksit, yapay renklendirici

  • 26Yeryüzünün en sağlıksız 30 besini açıklandı
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    Salata sosu

    Zararlı içerik: Sodyum karboksimetil selüloz

  • 27Yeryüzünün en sağlıksız 30 besini açıklandı
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    Granola bar

    Zararlı içerik: Şeker, mısır şurubu, sorbitol (yapay tatlandırıcı),soya yağı ve BHT

  • 28Yeryüzünün en sağlıksız 30 besini açıklandı
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    Konserve çorba

    Zararlı içerik: Monosodyum glutamat

  • 29Yeryüzünün en sağlıksız 30 besini açıklandı
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    Bulyon küpleri

    Zararlı içerik: Monosodyum glutamat

  • 30Yeryüzünün en sağlıksız 30 besini açıklandı
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    Dondurulmuş ara sıcak

    Zararlı içerik: Sodyum, trans yağlar

  • 31Yeryüzünün en sağlıksız 30 besini açıklandı
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    Jöle

    Zararlı içerik: Şeker, gıda boyası ve pektin

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    Paketlenmiş smoothie

    Zararlı içerik: Fruktoz, ksantan sakızı

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    Sporcu içeceği

    Zararlı içerik: Yapay boya, ağaç reçinesi

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