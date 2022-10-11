Yeşil Çay Adet Söktürür mü, Faydalı mı? Yeşil Çay Adet Söktürücü Olarak Kullanılır mı?

İçerisinde bulunan yararlı bitkiler ile bedenin güçlü kalmasını sağlamaktadır. Pek çok sağlıklı etkisinin yanı sıra adet söktürücü bir özelliğinin olup olmadığı da sık merak edilen konular içerisinde yer almaktadır. Peki, yeşil çay adet söktürür mü, adetliyken yeşil çay içilir mi?

Yeşil Çay Adet Söktürür mü?

Kadınlar ortalama 28 günde bir adet dönemini yaşamaktadır. Ergenlik döneminde başlamakta olan adet dönemi menopoz dönemine kadar devam etmektedir. Fakat bazı dönemlerde farklı nedenlerden dolayı adet döneminde gecikmeler yaşanabilmektedir. Bu noktada yeşil noktanın adet söktürücü bir etkisinin olup olmadığı sıkça merak edilen konular arasında yer almaktadır. Yeşil çay adet söktürür mü sorusunun cevabı ise net olarak bilinmemektedir. Kesin bir kanıt bulunmadığından dolayı bu sorunun cevabı olarak bilinmemektedir.

Bazı bireylerin deneyimi sonucunda yeşil çayın adet söktürücü bir etkisinin olduğu düşünülmektedir. Bununla birlikte yeşil çay vücutta bulunan su tutulumunu azaltma noktasında önemli bir etkiye sahiptir. Bu sayede ise hem ödem oluşumunun önüne geçmekte hem de vücudu rahatlatmaktadır. Bundan dolayı tüketilmesi uygun olan bitki çaylarından biri olarak bilinmektedir.

Adetliyken Yeşil Çay İçilir mi?

Kadınların adet dönemlerinde yeşil çay içmelerinin herhangi bir sakıncası bulunmamaktadır. Fakat yeşil çayın adet kanamasını hızlandırmak ya da bu durumu engellemek konusunda herhangi bir etkisinin bulunup bulunmadığı bilinmemektedir. Bu durumlar ile alakalı herhangi bir kesinliği bulunmasa da stresi azalttığından ve rahatlamayı sağladığından dolayı kullanılması önerilmektedir. Ancak bu çayın dikkatli bir şekilde içilmesi ve aşırı tüketiminden kaçınılması gerekmektedir. Bunun nedeni ise vücutta kanama ile alakalı varsa yeşil çayın bu durumu arttıracağından kaynaklanmaktadır.

Tüm bunların sonucunda ise yeşil çayın adet dönemine etkisi olumlu anlamdadır. Yalnız sadece rahatlama kısmında olumlu özellikler oluşturmaktadır. Düzgün ve yeterli bir miktarda tüketilmesi gerekmektedir.

Geciken Adet Kanaması İçin Ne Yapılır?

Kadınlar yaklaşık 28 günde bir adet dönemine girmektedir. Ancak bazı durumlarda bu dönemde gecikmeler yaşanabilmektedir. Adet gecikmesi durumu ise bazen oldukça rahatsız edici bir hale gelebilmektedir. Böyle bir durum mutlaka adet döneminin neden geciktiğinin öğrenilmesi gerekmektedir. Bazen çevresel etkenlerden dolayı gecikme yaşanabilmekteyken bazen de altta yatan farklı nedenlerden dolayı gelişim gösterebilmektedir. Böyle bir durumda ise bazı bitki çaylarının kullanımına başvurulmaktadır.

Bitki çaylarından bazılarının düzenli ve yeterli tüketimi adet döneminin gecikmesini engellemektedir. Bu bitki çayları arasında ise şunlar yer almaktadır:

Kantaron çayı

Alıç

Kekik

Çörek otu

Papatya çayı

Tarçın

Adaçayı

Yeşil Çayın Regl Dönemine Etkisi

Pek çok kadın tarafından regl döneminde çay içilmesi rahatlama sağlamaktadır. Stresin azalmasını sağlamakta olan yeşil çay, kişinin kendini iyi hissetmesine ve rahatlayabilmesine neden olmaktadır. Bundan dolayı regl döneminde tüketilmesi önerilmektedir ve bir sakıncasının bulunmadığı bilinmektedir. Regl döneminde tüketilen yeşil çay adet kanamasını artırır mı sorusu ise sıkça merak edilmektedir.

Yeşil Çay Adet Kanamasını Artırır mı?

Adet döneminde yeşil çay tüketilmesi genel anlamda olumlu veya olumsu bir etki yaratmakta olan bir durum değildir. Yalnızca stresi ve kaygıyı hafiflettiği gözlemlenmektedir. Bunun dışında ise kanamayı arttırdığına dair herhangi bir kanıt bulunmamaktadır. Bu nedenle adet kanamasını arttırdığı veya azalttığı bilinmemektedir.