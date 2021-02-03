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Futbol kulüpleri ocakta yatırımcısına kaybettirdi

Dünyanın önde gelen halka açık futbol kulüpleri, ocak ayında hisse senedi piyasalarında yatırımcısına kaybettirdi. Geçen ay İngiliz ekibi Manchester United'ın hisseleri yüzde 13.9, Fransız Olympique Lyonnais'in hisseleri yüzde 8.6 ve İtalyan ekibi Juventus'un hisseleri yüzde 5.7 düştü. Analistler, salgın nedeniyle futbol kulüplerinin 2020-2021 sezonunda gelir kaybı yaşayacağına dair öngörüler, bazı liglerde maçların ertelenmesi ve kulüplerde görülen Kovid-19 vakalarının halka açık futbol kulüplerinin ocak ayı hisse performansını olumsuz etkilediğini belirtti

Yeşil sahaların devleri ocakta yatırımcısına kaybettirdi
AA

Dünyanın önde gelen 7 futbol kulübü ocak ayında hisse senedi piyasalarında yatırımcısının yüzünü güldürmedi.

Futbol kulüplerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 2020-2021 sezonunda gelir kaybı yaşayacağına dair öngörüler ve salgın nedeniyle bazı liglerde bazı maçların ertelenmesi külüplerin hisse performanslarını etkiledi.

Analistler, kulüplerde görülen Kovid -19 vakalarının da hisselerinin olumsuz etkilenmesine neden olduğunu aktardı.

Ocak ayında İngiliz ekibi Manchester United'ın hisseleri yüzde 13,9 azaldı. Fransız Olympique Lyonnais de söz konusu dönemde yatırımcısına yüzde 8,6 kaybettirdi.

İtalyan ekibi Juventus'un hisseleri ise yüzde 5,7 geriledi.

Alman Borussia Dortmund da geçen ay yatırımcısına yüzde 5,5 kaybettirdi. Analistler, Kovid-19 kaynaklı etkilerin yanında Borussia Dortmund'un Bundesliga'da da zirveden uzakta bulunduğunu belirterek, kulübün yeşil sahalardaki performansının hisselerine de yansıdığını ifade etti.

İTALYA EKİBİ SS LAZİO HİSSELERİ DE GERİLEDİ

Diğer İtalyan ekibi SS Lazio da hisse senedi piyasalarında yatırımcısına kaybettirdi. Kulübün hisseleri ocak ayında yüzde 4,8 geriledi.

Analistler, SS Lazio'nun da İtalya Birinci Futbol Liginde (Serie A) zirveden uzakta bulunduğuna dikkati çekti.

Portekiz ekibi SL Benfica'nın hisseleri de yüzde 2,4 kaybettirdi. Benfica'da teknik direktör Jorge Jesus'un yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkmıştı.

Hollanda ekibi AFC Ajax ise ocak ayında yüzde 1,2 kaybettirdi.

Dünyanın önde gelen halka açık 7 futbol kulübünün Ocak 2021 getirileri şöyle:

KulüpOcak 2021 (yüzde)
AFC Ajax-1,2
SL Benfica-2,4
SS Lazio-4,8
Borussia Dortmund-5,5
Juventus-5,7
Olympique Lyonnais-8,6
Manchester United-13,9

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