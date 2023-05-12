14 Mayıs 2023 Pazar günü, Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy kullanılacak. Seçmenler, gerek oy kullanma işlemi öncesinde gerekse sonrasında partilerin milletvekili adayları hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Bu yönde, il il Yeşil Sol Parti milletvekili aday listesi de en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Hatırlanacağı gibi, HDP, kendi amblemiyle seçime girmek yerine kapatma davasına karşı tedbiren Yeşil Sol Parti listesinden seçime katılma kararı almıştı. Aynı zamanda Yeşil Sol Parti, Emek ve Özgürlük İttifakı'nın TİP ile beraber 2 partisinden birisi durumunda. Peki, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Adana, Gaziantep, Şanlıurfa, Muş, Diyarbakır ve İstanbul başta olmak üzere il il Yeşil Sol Parti milletvekili adayları kimler? İşte, 14 Mayıs 2023 seçimleri Yeşil Sol Parti milletvekili adayları tam liste