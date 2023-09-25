SHOW TV’de ekrana gelen, yapımcılığını Yeşil Yapım’ın üstlendiği günlük dizi "Yeşil Vadi’nin Kızı"nın yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Daha bebekken anne babasız kalıp yetiştirme yurtlarına düşmüş bir kız çocuğu olan Melissa’nın hayat serüvenini konu alan dizinin yeni bölümünde; heyecan dolu gelişmeler yaşanacak ve duygu dolu anlar ekrana gelecek.

62. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Görkem, Cüneyt’i tedaviye ikna etmesi için Metin’den yardım ister. Gelen aramalardan şüphelenen Orhan, Azra’yı takip eder. Metin, arkadaşına son görevini yapmak isteyen Reyhan’ı evden kovar. Orhan kıskançlık krizine girip Azra’ya saldırır. Kendini korumak isteyen Azra’nın elinden bir kaza çıkar.

"Yeşil Vadi’nin Kızı" dizisinin kadrosunda Beren Gökyıldız, Sezin Bozacı, Onur Dikmen, Özgür Özberk, Hande Arısoy ve Ece Gürer gibi başarılı oyuncular yer alıyor. Yönetmen koltuğunda Murat Şenöy ve Çağıl Nurhak Aydoğdu otururken, senaryosunu Özge Aras ve Serhat Yiğit kaleme alıyor.

"Yeşil Vadi’nin Kızı", yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 10.00’da SHOW TV’de!